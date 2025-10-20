Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas: Kinija nenori įsiveržti į Taivaną

2025-10-20 19:46 / šaltinis: BNS
2025-10-20 19:46

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį išreiškė abejonių, ar Kinija įsiverš į Taivaną.

Taivano vėliava (nuotr. Scanpix)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį išreiškė abejonių, ar Kinija įsiverš į Taivaną.

REKLAMA
1

Taip JAV lyderis žurnalistams pakomentavo ankstesnius Pentagono vertinimus, kad Kinija gali iki 2027 metų įsiveržti į šią savivaldžią salą. 

„Manau, kad su Kinija viskas bus gerai. Kinija to nenori“, – žurnalistams sakė D. Trumpas per susitikimą su Australijos ministru pirmininku Anthony Albanese'iu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas taip pat sakė, kad kitų metų pradžioje vyks į Kiniją ir tikisi vėliau šį mėnesį sudaryti prekybos susitarimą su prezidentu Xi Jinpingu, nepaisant neseniai kilusio ginčo dėl muitų.

„Esu pakviestas vykti į Kiniją ir ten vyksiu kitų metų pradžioje. Mes jau beveik viską suplanavome“, – tvirtino jis. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų