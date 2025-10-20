Donaldas Trumpas: Kinija nenori įsiveržti į Taivaną

Taip JAV lyderis žurnalistams pakomentavo ankstesnius Pentagono vertinimus, kad Kinija gali iki 2027 metų įsiveržti į šią savivaldžią salą.
„Manau, kad su Kinija viskas bus gerai. Kinija to nenori“, – žurnalistams sakė D. Trumpas per susitikimą su Australijos ministru pirmininku Anthony Albanese'iu.
D. Trumpas taip pat sakė, kad kitų metų pradžioje vyks į Kiniją ir tikisi vėliau šį mėnesį sudaryti prekybos susitarimą su prezidentu Xi Jinpingu, nepaisant neseniai kilusio ginčo dėl muitų.
„Esu pakviestas vykti į Kiniją ir ten vyksiu kitų metų pradžioje. Mes jau beveik viską suplanavome“, – tvirtino jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!