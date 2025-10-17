Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinijos muitinė konfiskavo 60 tūkst. „problemiškų“ žemėlapių

2025-10-17 10:47 / šaltinis: BNS
2025-10-17 10:47

Kinijos muitinė konfiskavo 60 tūkst. žemėlapių, kuriuos vadina problemiškais dėl to, kad juose neva neteisingai pažymėtas Taivanas ir nenurodyta teritorija Pietų Kinijos jūroje, kurią Pekinas laiko savo nuosavybe, pranešė pareigūnai. 

Kinijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Kinijos muitinė konfiskavo 60 tūkst. žemėlapių, kuriuos vadina problemiškais dėl to, kad juose neva neteisingai pažymėtas Taivanas ir nenurodyta teritorija Pietų Kinijos jūroje, kurią Pekinas laiko savo nuosavybe, pranešė pareigūnai. 

REKLAMA
1

Kinija tvirtina, kad savarankiškas Taivanas yra jos teritorijos dalis, ir grasina panaudoti jėgą, kad jį susigrąžintų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pekinas taip pat reiškia pretenzijas į beveik visą Pietų Kinijos jūrą, nepaisant tarptautinio sprendimo, kad šis teiginys neturi teisinio pagrindo.

REKLAMA
REKLAMA

Muitinės pareigūnai susirašinėjimo programėlėje „WeChat“ pranešė, kad žemėlapiai buvo konfiskuoti tikrinant eksportuojamų prekių partiją rytinėje Šandongo provincijoje.

REKLAMA

Pareiškime nenurodyta, kada žemėlapiai buvo konfiskuoti ar kur jie buvo atspausdinti.

Jame teigiama, kad kai kuriuose žemėlapiuose neteisingai pažymėtas Taivanas ir praleistos svarbios salos, taip pat „devynių brūkšnių linija“, kuria Kinija pateisina savo pretenzijas Pietų Kinijos jūroje.

Kituose konfiskuotuose žemėlapiuose nebuvo pažymėta Kinijos ir Japonijos jūrų salų riba.

Pasak muitinės, šie žemėlapiai „kelia pavojų nacionalinei vienybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui“ ir yra draudžiami importuoti ar eksportuoti.

REKLAMA
REKLAMA

Žemėlapiai jau seniai yra opi tema Kinijai ir kitoms regiono šalims dėl konkuruojančių teritorinių pretenzijų.

Kovą Vietnamo policija atliko tyrimą dėl kinų arbatos prekės ženklo „Chagee“ dėl internetinio žemėlapio, kuriame pavaizduota Pekino „devynių brūkšnių linija“.

Tą patį mėnesį iš Vietnamo parduotuvių buvo išimtos Kinijoje pagamintos lėlės „Baby Three“ dėl veido žymės, neva panašios į „devynių brūkšnių liniją“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų