Taivanas sako, kad nesutiks pusės savo lustų gaminti JAV

„Noriu paaiškinti, kad tai yra JAV idėja. Mūsų derybų grupė niekada neįsipareigojo padalyti mikroschemas 50:50“, – žurnalistams Taibėjuje sakė vicepremjerė Cheng Li-chiun.
„Būkite tikri, kad šį kartą šio klausimo nesvarstėme ir nesutiksime su tokia sąlyga“, – sakė ji.
Politikė šias pastabas išsakė grįžusi iš Vašingtono, kur, pasak jos, derybose dėl JAV tarifų Taivano gamybai padaryta tam tikra pažanga.
Taivanas stengiasi užbaigti susitarimą dėl muitų su Vašingtonu po to, kai prezidento Donaldo Trumpo administracija įvedė laikiną 20 proc. mokestį, kuris sukėlė nerimą salos gamintojams.
Didėjanti su dirbtiniu intelektu susijusių technologijų paklausa paskatino Taivano prekybos su Jungtinėmis Valstijomis perteklių – ir atsidūrė D. Trumpo taikiklyje.
Daugiau kaip 70 proc. Taivano eksporto į Jungtines Valstijas sudaro informacinės ir ryšių technologijos, įskaitant lustus, sakoma trečiadienį paskelbtame ministrų kabineto pareiškime.
Siekdamas išvengti muitų, Taibėjus įsipareigojo didinti investicijas Jungtinėse Valstijose, pirkti daugiau jų energijos ir padidinti savo gynybos išlaidas iki daugiau kaip trijų procentų bendrojo vidaus produkto.
