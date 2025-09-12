Kinija paskelbė, kad naujausias jos lėktuvnešis praplaukė Taivano sąsiauriu

Pastaraisiais metais Pekinas skyrė milijardus dolerių savo kariuomenei modernizuoti – ši tendencija sukėlė nerimą kai kurių Rytų Azijos šalių vyriausybėms, nors Kinija tvirtina, kad jos tikslai yra taikūs.
Kinija šiuo metu naudoja du lėktuvnešius – „Liaoning“ ir „Shandong“, o „Fujian“ yra išbandomas jūroje.
Sovietų sukonstruotas „Liaoning“ yra seniausias Kinijos lėktuvnešis, jis buvo pradėtas eksploatuoti 2012 m. Lėktuvnešio „Shandong“ tarnyba prasidėjo 2019 m.
Penktadienį Kinijos karinis jūrų laivynas pareiškė, kad tarpregioniniai lėktuvnešio „Fujian“ bandymai ir mokymai „yra normali lėktuvnešio konstravimo proceso dalis“.
Kinijos karinio jūrų laivyno atstovas spaudai Leng Guowei‘jus pranešime teigė, kad jie „nėra nukreipti į jokį konkretų taikinį“.
Vašingtone veikiančios ekspertų grupės CSIS analitikų teigimu, prognozuojama, kad „Fujian“ bus aprūpintas pažangesnėmis kilimo sistemomis, todėl Kinijos karinės oro pajėgos galės dislokuoti reaktyvinius lėktuvus su didesniu koviniu užtaisu ir daugiau degalų.
Pastaraisiais metais Kinija, siekdama išplėsti savo įtaką Ramiajame vandenyne ir mesti iššūkį JAV vadovaujamam aljansui, intensyviai stiprina savo karines jūrų pajėgas.
Birželį Pekinas pranešė, kad jo lėktuvnešių „Liaoning“ ir „Shandong“ lėktuvnešių junginiai vykdė kovines pratybas vakarinėje Ramiojo vandenyno dalyje, sukeldamas regiono kaimynių, įskaitant Japoniją, nerimą.
Tą mėnesį vienas Taivano saugumo pareigūnas taip pat sakė, kad gegužę Pekinas aplink salą dislokavo abi savo lėktuvnešių grupes.
Komunistų partija neatmeta galimybės panaudoti jėgą, kad perimtų Taivano – demokratinės, savarankiškai valdomos salos, kurią Kinija teigia esant jos teritorijos dalimi – kontrolę.
