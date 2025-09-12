Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinija paskelbė, kad naujausias jos lėktuvnešis praplaukė Taivano sąsiauriu

2025-09-12 07:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 07:52

Kinija penktadienį pranešė, kad jos trečias ir naujausias lėktuvnešis „Fujian“ kirto pažeidžiamą Taivano sąsiaurį, kad Pietų Kinijos jūroje įvykdytų „mokslinių tyrimų ir mokomųjų misijų“.

Karinės pratybos Taivano sąsiauryje (AP Photo nuotr.)

Kinija penktadienį pranešė, kad jos trečias ir naujausias lėktuvnešis „Fujian“ kirto pažeidžiamą Taivano sąsiaurį, kad Pietų Kinijos jūroje įvykdytų „mokslinių tyrimų ir mokomųjų misijų“.

REKLAMA
0

Pastaraisiais metais Pekinas skyrė milijardus dolerių savo kariuomenei modernizuoti – ši tendencija sukėlė nerimą kai kurių Rytų Azijos šalių vyriausybėms, nors Kinija tvirtina, kad jos tikslai yra taikūs.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kinija šiuo metu naudoja du lėktuvnešius – „Liaoning“ ir „Shandong“, o „Fujian“ yra išbandomas jūroje.

REKLAMA
REKLAMA

Sovietų sukonstruotas „Liaoning“ yra seniausias Kinijos lėktuvnešis, jis buvo pradėtas eksploatuoti 2012 m. Lėktuvnešio „Shandong“ tarnyba prasidėjo 2019 m.

REKLAMA

Penktadienį Kinijos karinis jūrų laivynas pareiškė, kad tarpregioniniai lėktuvnešio „Fujian“ bandymai ir mokymai „yra normali lėktuvnešio konstravimo proceso dalis“.

Kinijos karinio jūrų laivyno atstovas spaudai Leng Guowei‘jus pranešime teigė, kad jie „nėra nukreipti į jokį konkretų taikinį“.

Vašingtone veikiančios ekspertų grupės CSIS analitikų teigimu, prognozuojama, kad „Fujian“ bus aprūpintas pažangesnėmis kilimo sistemomis, todėl Kinijos karinės oro pajėgos galės dislokuoti reaktyvinius lėktuvus su didesniu koviniu užtaisu ir daugiau degalų.

REKLAMA
REKLAMA

Pastaraisiais metais Kinija, siekdama išplėsti savo įtaką Ramiajame vandenyne ir mesti iššūkį JAV vadovaujamam aljansui, intensyviai stiprina savo karines jūrų pajėgas.

Birželį Pekinas pranešė, kad jo lėktuvnešių „Liaoning“ ir „Shandong“ lėktuvnešių junginiai vykdė kovines pratybas vakarinėje Ramiojo vandenyno dalyje, sukeldamas regiono kaimynių, įskaitant Japoniją, nerimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tą mėnesį vienas Taivano saugumo pareigūnas taip pat sakė, kad gegužę Pekinas aplink salą dislokavo abi savo lėktuvnešių grupes.

Komunistų partija neatmeta galimybės panaudoti jėgą, kad perimtų Taivano – demokratinės, savarankiškai valdomos salos, kurią Kinija teigia esant jos teritorijos dalimi – kontrolę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų