Taifūnas Taivane: žuvo mažiausiai 14 žmonių, masė dingusių

Gelbėtojai ieškojo dar 124 žmonių, dingusių Hualieno apskrityje, kurioje yra ežeras, pranešė vietos pareigūnai.
Antradienį potvynio vanduo kai kur Hualiene buvo pakilęs iki namų antrojo aukšto, įstrigę liko maždaug 263 žmonės. Jiems tiesioginis pavojus negrėsė, todėl jų buvo paprašyta palaukti, kol vanduo nuslūgs.
Ugniagesių tarnybos paskelbtame vaizdo įraše buvo matyti užtvindytos gatvės ir pusiau panirę automobiliai, išversti medžiai.
Ragasa užklupo Filipinus ir Taivaną smarkiomis liūtimis ir stipriu vėju, tūkstančiai žmonių buvo priversti evakuotis. Trečiadienį antros pagal stiprumą kategorijos taifūnas pasiekė pietinį Kinijos krantą, stiprus vėjas, liūtis ir bangos plakė Honkongą.
