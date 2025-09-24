Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Taifūnas Taivane: žuvo mažiausiai 14 žmonių, masė dingusių

2025-09-24 07:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 07:57

Taivanas trečiadienį pranešė, kad taifūno Ragasa atneštoms smarkioms liūtims sugriovus seną ežero užtvarą ir jam išsiliejus į gretimus miestelius žuvo mažiausiai 14 žmonių, 18 buvo sužeisti.

Taifūnas Kong-Rey (nuotr. SCANPIX)

Taivanas trečiadienį pranešė, kad taifūno Ragasa atneštoms smarkioms liūtims sugriovus seną ežero užtvarą ir jam išsiliejus į gretimus miestelius žuvo mažiausiai 14 žmonių, 18 buvo sužeisti.

0

Gelbėtojai ieškojo dar 124 žmonių, dingusių Hualieno apskrityje, kurioje yra ežeras, pranešė vietos pareigūnai. 

Antradienį potvynio vanduo kai kur Hualiene buvo pakilęs iki namų antrojo aukšto, įstrigę liko maždaug 263 žmonės. Jiems tiesioginis pavojus negrėsė, todėl jų buvo paprašyta palaukti, kol vanduo nuslūgs. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ugniagesių tarnybos paskelbtame vaizdo įraše buvo matyti užtvindytos gatvės ir pusiau panirę automobiliai, išversti medžiai. 

Ragasa užklupo Filipinus ir Taivaną smarkiomis liūtimis ir stipriu vėju, tūkstančiai žmonių buvo priversti evakuotis. Trečiadienį antros pagal stiprumą kategorijos taifūnas pasiekė pietinį Kinijos krantą, stiprus vėjas, liūtis ir bangos plakė Honkongą.

