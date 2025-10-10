Kalendorius
Užsienis

Taivanas žada spartinti oro gynybos vystymą ir didinti karines išlaidas

2025-10-10 13:22 / šaltinis: ELTA / aut.
Didėjant Kinijos keliamai grėsmei, Taivanas spartins savo oro gynybos sistemos „T-Dome“ statybą, penktadienį pareiškė Taivano prezidentas Lai Ching-te.

Taivanas (BNS Foto)



Sakydamas kalbą Nacionalinės dienos proga Lai Ching-te nurodė, kad iki metų pabaigos bus pasiūlytas specialus gynybos biudžetas, kuriuo išlaidos 2026 m. bus padidintos iki daugiau nei 3 proc. bendrojo vidaus produkto, o iki 2030-ųjų bus siekiama 5 proc. tikslo, jog būtų galima sustiprinti Taivano savigynos pajėgumus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Paspartinsime „T-Dome“ statybą, sukursime tvirtą daugiasluoksnę oro gynybos sistemą, pasižyminčią pažangiu aptikimu ir veiksmingu perėmimu, ir sukursime saugumo tinklą, kad apsaugotume mūsų piliečių gyvybes ir turtą“, – žmonių miniai priešais prezidentūrą teigė Lai Ching-te.

Jis įspėjo, kad autoritarizmas ir regioninė įtampa kelia grėsmę Taivano sąsiauriui, aplinkiniams vandenims ir pirmajai salų grandinei, ir dar kartą patvirtino Taivano įsipareigojimą užtikrinti taiką ir status quo.

Lai Ching-te paragino Kiniją „atsisakyti jėgos ar prievartos naudojimo siekiant pakeisti status quo Taivano sąsiauryje“ ir padėti palaikyti stabilumą Indijos ir Ramiojo vandenyno regione.

Kinija demokratiškai valdomą Taivaną laiko savo teritorijos dalimi ir yra ne kartą pagrasinusi šią salą aneksuoti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

