Siaubinga nelaimė miegamajame: užgriuvusi vyrą moteris jį mirtinai uždusino

Pirmadienį, rugpjūčio 11 d., netrukus po vidurnakčio, Porto miesto Campanhã rajone įvyko neįprasta ir tragiška nelaimė.
Kaimynai skubėjo į pagalbą
Pasak vietos žiniasklaidos, pora buvo miegamajame, kai 60-metė moteris prarado pusiausvyrą ir nugriuvo ant lovoje gulinčio vyro. Daugiau nei 100 kg sverianti moteris įstrigo tarp lovos ir sienos, todėl negalėjo pati atsikelti, rašo fakt.pl.
59-erių vyras, pasižymėjęs liesu kūno sudėjimu, greitai prarado sąmonę.
„Nevilties kupinus žmonos šūksnius išgirdo kaimynai“, – pranešė vietos žiniasklaida.
Triukšmas ir pagalbos šauksmai iš buto sujudino namo gyventojus. Jie išlaužė duris ir bandė padėti. Pasak „Jornal de Notícias“, prireikė net penkių žmonių, kad pakeltų moterį ir išlaisvintų vyrą. Deja, jis jau buvo be sąmonės.
Į įvykio vietą atvyko ugniagesiai savanoriai ir medikų brigada. Nors buvo pradėta gaivinimo procedūra, ji rezultatų nedavė – gydytojai konstatavo vyro mirtį. Atlikus skrodimą, nustatyta, kad mirties priežastis – atsitiktinis uždusimas.
Pareigūnai užfiksavo įvykio vietą ir pradėjo tyrimą. Remiantis pirminiais duomenimis, nėra jokių požymių, kad nelaimėje būtų dalyvavę kiti asmenys. Mirtis pripažinta nelaimingu atsitikimu, tačiau tyrimas tęsiamas, siekiant nustatyti visas tragiškos nakties Porto detales.
