  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Turistai patyrė šoką: populiarioje vietoje mirė gidė

2025-08-20 20:27 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-20 20:27

Tvyrant aukštai temperatūrai, vedžiodama svečius po legendinį Romos Koliziejų nualpo ir mirė gidė. 

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Trečiadienį gidų asociacija AGTA pranešė, kad 60 metų moters nepavyko atgaivinti, nepaisant kelių lankytojų bandymų ją išgelbėti. 

Incidentas įvyko antradienio popietę, kai italė vedžiojo maždaug 25 turistų grupę pirmajame senovės Romos amfiteatro aukšte. Nuo 2017 m. ekskursijas Koliziejuje vedusi gidė jau buvo mirusi, kai buvo perkelta į greitosios pagalbos automobilį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Koliziejus yra vienas garsiausių Italijos turistinių objektų, pernai pritraukęs apie 14,7 mln. lankytojų. Pastatytas pirmajame mūsų eros amžiuje, jis garsėjo kaip gladiatorių kovų ir kitų spektaklių vieta. 

Nelaimė atsitiko Romoje temperatūrai vis dar viršijant 30 laipsnių. Keletas kitų gidų dėl kolegės mirties kaltino darbo sąlygas. 

Gidė Paola Salvatori laikraščiui „La Repubblica“ sakė, kad karštyje „neįmanoma dirbti“. „Pernelyg didelis turizmas mus žudo“, – sakė ji. 

Kiti kolegos Italijos žiniasklaidos priemonėms sakė, kad „jai teko dirbti tvyrant aukštai temperatūrai“ ir kad „ji mirė nuo karščio“.

