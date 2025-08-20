Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Liūdna žinia: mirė gerbiama Lietuvos redaktorė

2025-08-20 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 10:20

Prieš kelias dienas žiniasklaidos pasaulį supurtė žinia apie skaudžią netektį – mirė „Vilniaus reformatų žinių“ leidėja, žurnalo „Reformatų žinia“ redaktorė Dalija Drevinskaitė-Gudliauskienė.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Prieš kelias dienas žiniasklaidos pasaulį supurtė žinia apie skaudžią netektį – mirė „Vilniaus reformatų žinių“ leidėja, žurnalo „Reformatų žinia“ redaktorė Dalija Drevinskaitė-Gudliauskienė.

REKLAMA
0

Buvo paskelbta, kada bus galima ištarti paskutinį „sudie“ velionei.

Mirė gerbiama redaktorė

Socialiniame tinkle „Facebook“ žinia apie netektį pasidalijo Vilniaus evangelikų reformatų parapija, kurie taip pat informavo visus, kada bus galima atsisveikinti su velione.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„„Būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką.“ (Apr 2, 10)

Rugpjūčio 17-ąją mus pasiekė žinia, kad naktį Viešpats į Amžinuosius namus pasišaukė Vilniaus ev. reformatų parapijos aktyvią narę, bažnyčios choro „Giesmė“ giedotoją, vieną iš ilgai gyvavusio laikraščio „Vilniaus reformatų žinios“ leidėją, žurnalo „Reformatų žinia“ redaktorę Daliją Drevinskaitę Gudliauskienę.

REKLAMA
REKLAMA

Dalija gimė 1947 metų sausio 14-ąją Biržuose Onos Dagytės Drevinskienės ir Juozo Drevinsko šeimoje. Augo kartu su seserimi Audrone. Mokėsi ir baigė Biržų 1-ąją vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete studijavo ekonomiką. Vėliau gilinosi į buhalterijos mokslus. Dirbo Statybos ministerijoje, vėliau privačiose statybos organizacijose.

REKLAMA

Savo balsu Ji džiugino choro „Eglė“, vėliau – Pagirių (Vilniaus raj.) mišraus choro „Pagirių dainoriai“ klausytojus. Dalija buvo subūrusi Vilniaus reformatų senjorų klubą, su jo nariais lankė muziejus, važiavo į ekskursijas.

D. Gudliauskienė buvo veikli, energinga, gebanti bendrauti ir su draugais, ir su giminaičiais, ir su tikėjimo bendraminčiais. Dar prieš porą savaičių lankėsi kultūriniuose renginiuose gimtuosiuose Biržuose.

REKLAMA
REKLAMA

Velionė 2025 08 19 (antradienį) bus pašarvota Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“ (Olandų g. 22), 3 salėje, lankymas 16–20 val.

Apsėdai nuo 18 val.

Laidotuvės 2025 08 20 (trečiadienį), atsisveikinti galima nuo 10 iki 12 val.

Atsisveikinimo pamaldų pradžia 11:30 val.

Urna su mūsų tikėjimo sesers Dalijos palaikais bus palydėta į Liepynės kapines (Žirnių g. 28, Vilnius)“, – buvo rašoma įraše.

Visą įrašą galima pamatyti čia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žvakė (nuotr. Fotodiena.lt)
Mirė žinoma Lietuvos žurnalistė (5)
Žvakė (nuotr. Unsplash.com)
Liūdna žinia: mirė gerbiamas Lietuvos mokslininkas
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Skaudi žinia: mirė iškilus Lietuvos architektas (7)
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Mirė žymus Lietuvos mokslininkas (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų