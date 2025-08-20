Lietuvos kariuomenėje – skaudi žinia: mirė gerbiamas brigados vadas

Pulkininkas leitenantas mirė sulaukęs 66-erių.
Mirė gerbiamas brigados vadas
Socialiniame tinkle „Facebook“ Brigados „Žemaitijos“ puslapyje buvo dalijamasi žinia apie netektį. Bendruomenė išreiškė užuojautą velionio šeimai.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė pirmasis Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadas, dimisijos pulkininkas leitenantas Česlovas Šlėgaitis, sulaukęs 66-erių metų.
Česlovas Šlėgaitis gimė 1959 m. balandžio 1 d. Jurbarko rajono Smukučių kaime, tremtinės Anelės Šlėgaitienės ir politinio kalinio Konstantino Šlėgaičio šeimoje.
Nuo 1999 m. lapkričio 29 d. iki 2004 m. gegužės 13 d. Č. Šlėgaitis vadovavo Lietuvos kariuomenės Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Žemaitija“, 2002 metais reorganizuotai į Lietuvos kariuomenės Vakarų karinę apygardą.
Jam vadovaujant ne tik buvo kuriamos brigados tradicijos, bet ir padėti pagrindai moderniai Lietuvos kariuomenės struktūrai, suburti kariai ir ugdyta jų profesinė dvasia.
Už nuopelnus Lietuvai atsargos pulkininkas Č. Šlėgaitis buvo apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, Sausio 13-osios atminimo medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, įvairiais Krašto apsaugos sistemos apdovanojimais, Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ ir Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ garbės ženklais.
Brigada „Žemaitija“ ir ginklo bendražygiai jį prisimins kaip pareigingą karininką, ištikimą savo šalies gynėją, tikrą patrioto pavyzdį.
Liūdną netekties valandą linkime stiprybės ir reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionio šeimai, artimiesiems.
Amžiną atilsį“, – buvo rašoma įraše.
