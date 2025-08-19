Filmo „Džeimsas Bondas“ gerbėjams – liūdna žinia

Jo mirtį patvirtino sūnūs Maiklas ir Piteris, pranešę „The New York Times“, kad jų tėvas sekmadienį mirė slaugos namuose – likus vos vienai dienai iki jo 104-ojo gimtadienio, skelbė mirror.co.uk.
Netektis
Joe Caroff pradėjo savo darbą su „Džeimso Bondo“ franšize dar 1962 metais, kai jam buvo pavesta sukurti firminį blanką pirmojo filmo „Daktaras Ne“ (Dr. No) viešinimui. Nors tuo metu agento Walther PPK ginklas jam nepasirodė vizualiai patrauklus, skaičių 007 eskizuose jis netyčia pastebėjo, kad viršutinė gairė primena pailgą pistoleto vamzdį, besitęsiantį nuo septyneto. Taip gimė vienas garsiausių kino istorijos logotipų.
„Aš žinojau, kad 007 reiškia licenciją žudyti. Manau, pasąmoningai tai ir buvo priežastis, kodėl supratau, kad logotipe turi būti ginklas“, – pasakojo Joe Caroff 2022 m.
Nors jo sukurtas logotipas tapo neatsiejama „Džeimso Bondo“ įvaizdžio dalimi, Joe Caroff vardas daugelį metų liko visuomenei nežinomas.
„Tai, kad jis buvo nežinomas, yra šokiruojanti tiesa,“ – sakė dizaino ekspertas ponas Helleris, Niujorko Vaizduojamųjų menų mokyklos Dizaino magistrantūros programos garbės pirmininkas.
Be Bondo logotipo, Joe Caroff taip pat dirbo prie daugelio kitų žymių projektų – tarp jų filmų „Vestsaido istorija“ (West Side Story), „Paskutinis tango Paryžiuje“ (Last Tango in Paris), „Manhatanas“ (Manhattan) ir „Kabarė“ (Cabaret) plakatų.
Deja, nepaisant savo indėlio į kino istoriją, jis niekada negavo jokių autorinių atlyginimų.
„Tai buvo tarsi mažas viešumo šaltinis man“, – sakė Joe Caroff.
Jo žmona Filis pridūrė: „Mano vienintelis apgailestavimas – kad niekada nebuvome gavę autorinių atlyginimų už visus tuos darbus. Būtume dabar turtingi.“
Joe Caroff taip pat prisipažino, kad neišsaugojo originalių eskizų ar maketų: „Tikriausiai ne pats protingiausias sprendimas, bet aš niekada nesiejau savo darbų su kažkokiu didingumu. Aš tiesiog dirbau. Aš tiesiog buvau menininkas.“
100-ojo gimtadienio proga EON Productions kartu su Barbara Broccoli ir Michaelu G. Wilsonu įteikė jam Omega laikrodį su 007 graviravimu – simbolinį gestą, pagerbiantį jo nepamainomą indėlį į „Džeimso Bondo“ pasaulį.
