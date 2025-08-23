Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Leisdamasis sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, pilotas žuvo

2025-08-23 12:40 / šaltinis: ELTA
2025-08-23 12:40

Leisdamasis po skrydžio sudužo Ukrainos kovinis orlaivis MiG-29, pilotas žuvo, šeštadienį pranešė Ukrainos generalinis štabas.

Tragiška nelaimė (nuotr. 123rf.com)

Leisdamasis po skrydžio sudužo Ukrainos kovinis orlaivis MiG-29, pilotas žuvo, šeštadienį pranešė Ukrainos generalinis štabas.

6

Sudužimo priežastis vis dar tiriama.

Sovietiniai lėktuvai MiG-29 sudaro nedidelių Ukrainos oro pajėgų, kurios nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario mėnesį iš Lenkijos ir Slovakijos gavo tokio pat tipo orlaivių, pagrindą.

Oro pajėgos taip pat paskelbė apie naktį paleistus 49 Rusijos bepiločius orlaivius, 36 iš jų buvo perimti. Pranešta apie smūgius septyniose vietose, o Kyjive ryte kaukė oro pavojaus sirenos. Sostinės meras Vitalijus Klyčko nurodė, kad veikė oro gynyba, o vienas bepilotis orlaivis nukrito ant kelio.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Ukraina neatiduos savo žemių okupantams (33)
Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos priešlėktuvinės gynybos sistemos neutralizavo kelias dešimtis Rusijos bepiločių orlaivių (4)
Kyjive (nuotr. SCANPIX)
Kyjive dėl bepiločių orlaivių atakos grėsmės buvo paskelbtas oro pavojaus signalas (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

