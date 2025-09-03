NSGK rekomenduoja atidėti braziliškų karinių orlaivių pirkimą iki kol bus suformuota divizija

„Mūsų pareiškimas po balsavimo komitete yra toks, kad siūlome atidėti sprendimą dėl karinių transporto orlaivių pirkimo iki kol bus suformuota Lietuvos kariuomenės pirmoji divizija ir ji pasieks pilną operacinį pajėgumą bei bus išvystyta integruota oro gynyba“, – trečiadienį po uždaro NSGK posėdžio žurnalistams Seime teigė G. Jeglinskas.
Parlamentaro taip pat neįtikina ministerijos teiginiai, kad bus ieškoma papildomų lėšų įsigyti šiuos orlaivius.
„Tų pinigų nėra, pripažinkime tai. Jeigu sakome, kad reikia rasti papildomų lėšų, tai investuokime jas į atgrasymą ir į gynybą, o ne į transportą ir vipinių keleivių pervežimą“, – sakė G. Jeglinskas.
NSGK pirmininkas nurodė, kad dabar prioritetas turėtų būti oro gynybos stiprinimas ir vis dar formuojama nacionalinė divizija, kuri turėtų būti išvystyta iki 2030 m.
„Yra aibė darbų, kur turime investuoti dar daugiau, todėl („Embraer“ lėktuvai – ELTA) yra prabangos dalykas. (...) Ne apie tai turėtume kalbėti. Turėtume kalbėti apie pajėgumą, kuris didina mūsų atgrasymą, mūsų apginamumą. Ne laiku ir ne vietoje šiuo metu. Jau nekalbant apie tai, kad tai yra braziliška kompanija“, – tikino G. Jeglinskas.
L. Kasčiūnas: galimybių transportiniams lėktuvams reikia ieškoti po 2030 m.
Konservatorius Laurynas Kasčiūnas antrino G. Jeglinskui ir teigė, kad dabar turimi „Spartan“ lėktuvai savo funkcijas gali atlikinėti iki 2036 m., kada baigiasi jų techninė eksploatacija. Anot jo, per tą laiką pinigai turėtų būti skiriami koviniams atgrasymo pajėgumams: oro gynybos sistemoms, mechanizacijai, dronų detekcijai ir neutralizavimui.
„Šiandien mes pamatėme, kad beveik 500 mln. reikėtų visai tai modernizacijos programai, susijusiais su kova su dronais – tiek detekcijai, tiek fiziniam naikinimui, slopinimui ir t. t. Šitų pinigų nėra kol kas suplanuota biudžete, tai jie irgi konkuruos su kuo? Su 3 transportiniais lėktuvais“, – žurnalistams komentavo L. Kasčiūnas.
„Mūsų idėja yra tokia – transporto lėktuvus ar kontraktus stabdome iki tol, kol mes susitvarkome su pilno operacinio pajėgumo divizija, su integruota oro gynybos sistema iki 2030 m. (...) 2030 m., kai tu viską jau susiperki, tau net ir poreikis sumažėja gynybos finansavimui, lieka tik palaikymas. Tada jau gali ieškoti galimybių dėl transportinių lėktuvų“, – pridūrė jis.
Kaip jau buvo skelbta, birželio 18 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT) pritarė KAM bei Gynybos resursų agentūros (GRA) siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas – planuojama jungtis prie grupės šalių ir derėtis dėl trijų „C-390 Millennium“ orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Visgi, šio sprendimo kritikai NSGK pirmininkas G. Jeglinskas ir jo pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus „Embraer C–390 Millenium“ transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai.
