Labanauskas išsaugo lyderio poziciją PDC „Challenge“ ture nepaisant nesėkmingų pasirodymų Lesteryje

Penktadienį 16-ajame sezono turnyre lietuvis iškrito šešioliktfinalyje, o 17-ajame turnyre pasirodė kiek geriau – pasiekė aštuntfinalį, kur 0:5 neprilygo anglui Davidui Pallettui. Anglas šiame mače trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko net po 100,20 taško (lietuvis – po 87,87 tšk.).
Šeštadienį 18-ajame turnyre D. Labanauskas iškrito šešioliktfinalyje, o 19-ajame turnyre pasiekė aštuntfinalį ir ten tik po dramatiškos kovos 4:5 nusileido anglui Jensonui Walkeriui. Lietuvis tame mače panaikino didelį deficitą (1:4, 4:4), bet pralaimėjo lemiamą – 9-ą – legą, kuriame varžovas D. Labanauskui suteikė tik sudėtingą – 156 taškų – „užsidarymo“ galimybę.
Blogiausias D. Labanauskui buvo sekmadienį vykęs 20-asis turnyras. Ten lietuvis pralaimėjo pirmą mačą ir nepateko tarp 64 geriausiųjų.
D. Labanauskas (9700 svarų sterlingų uždarbis) vis dar išlaikė pirmą vietą bendroje PDC „Challenge“ turo sezono įskaitoje. Už lietuvio rikiuojasi Stefanas Bellmontas (8150) bei Tedas Evettsas (7775).
2 geriausi viso sezono žaidėjai ne tik pateks į pasaulio čempionatą, bet ir pelnys PDC turo „kortą“ 2026/2027 metams.
Likę 4 PDC „Challenge“ turo sezono turnyrai vyks spalio 25-26 d. Vigane (Anglija).
