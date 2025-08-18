Lietuvos sportininkai sužibėjo Baltijos boulderingo čempionate – iškovoti medaliai įvairiose kategorijose

Moterų varžybų sidabrą laimėjo Ūla Koroliova. Ji nusileido tik latvei Elzai Barakai, o bronzą pelnė dar viena latvė Jūlija Silina.
Tarp vyrų bronzą pelnė Petras Kastanauskas.
Jaunių (iki 17 metų) vaikinų kategorijoje čempionu tapo Kajus Žeimys. Už lietuvio nugaros liko būrys estų. Toje pačioje merginų amžiaus grupėje bronzą pelnė Jelizaveta Kiržner.
Kitose amžiaus grupėse Lietuvos atstovų nebuvo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!