TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos sportininkai sužibėjo Baltijos boulderingo čempionate – iškovoti medaliai įvairiose kategorijose

2025-08-18 13:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 13:12

Estijoje vyko Baltijos šalių laipiojimo sporto boulderingo disciplinos čempionatas, kuriame nemažai medalių iškovojo Lietuvos sportininkai.

Lietuvos laipiojimo sporto federacijos nuotr. | Organizatorių nuotr.

Estijoje vyko Baltijos šalių laipiojimo sporto boulderingo disciplinos čempionatas, kuriame nemažai medalių iškovojo Lietuvos sportininkai.

0

Moterų varžybų sidabrą laimėjo Ūla Koroliova. Ji nusileido tik latvei Elzai Barakai, o bronzą pelnė dar viena latvė Jūlija Silina.

Tarp vyrų bronzą pelnė Petras Kastanauskas.

Jaunių (iki 17 metų) vaikinų kategorijoje čempionu tapo Kajus Žeimys. Už lietuvio nugaros liko būrys estų. Toje pačioje merginų amžiaus grupėje bronzą pelnė Jelizaveta Kiržner.

Kitose amžiaus grupėse Lietuvos atstovų nebuvo.

