TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Milan“ patvirtino: domisi „Man Utd“ puolėju Rasmusu Hojlundu

2025-08-18 15:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 15:37

„Milan“ sporto direktorius Igli Tare patvirtino savo susidomėjimą galimybe įsigyti „Manchester United“ puolėją Rasmusą Hojlundą.

Rasmusas Hojlundas | Scanpix nuotr.

„Milan“ sporto direktorius Igli Tare patvirtino savo susidomėjimą galimybe įsigyti „Manchester United“ puolėją Rasmusą Hojlundą.

0

„R. Hojlundas mums yra geras pasirinkimas. Mes galvojame apie jį, bet žaidėjų perėjimo rinkoje niekada nežinai, kas gali nutikti“, – teigė I. Tare.

Priminsime, jog „Raudonieji velniai“ pirmose „Premier“ lygos sezono rungtynėse minimaliu rezultatu nusileido „Arsenal“. „Man Utd“ vyriausiasis treneris Rubenas Amorimas atakoje pasirinko naujokus Matheusą Cunha ir Bryaną Mbeumo, o Benjaminas Šeško pasirodė aikštėje po keitimo. Tuo tarpu R. Hojlundas į komandos sudėtį šiam susitikimui įtrauktas nebuvo.

Pasak ESPN šaltinių, „Man Utd“ nori gauti už R. Hojlundą 30 mln. svarų sterlingų siekiančią sumą. Tuo tarpu „Milan“ nori puolėją išsinuomoti arba įsigyti už mažesnę kainą.

Klausimą apie R. Hojlundo ateitį išgirdęs R. Amorimas pasidalijo savo įžvalgomis.

„Jis yra mūsų žaidėjas. Turime priimti sprendimus. Turime žaidėjus, kurie turi padėti komandai iš išorės. Jis turi kovoti dėl savo vietos. Pamatysime, kas nutiks. Rasmusas turi tokią pačią charakteristiką kaip Šeško, kartais mes turime pasirinkti“, – tikino treneris.

