TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Air Baltic“ kitą vasaros sezoną planuoja tiesioginius skrydžius tarp Kauno ir Rygos

2025-08-27 13:47 / šaltinis: BNS
2025-08-27 13:47

 Latvijos nacionalinė aviakompanija „Air Baltic“ skelbia ketinanti kitą vasaros sezoną pradėti tiesioginius skrydžius tarp Rygos ir Kauno.

Vietoje Londono iš Rygos nuskrido į Briuselį – trikdžiai Jungtinėje Karalystėje kėlė pyktį (nuotr. SCANPIX)

0

Anot pranešimo, skrydžiai šiuo maršrutu kol kas planuojami tik per 2026 metų vasaros skrydžių sezoną, po penkis 50 minučių trukmės reisus per savaitę.

„Air Baltic“ maršrutų tinklo viceprezidentas Mantis Vrubliauskas pažymėjo, kad tiesioginis susisiekimas su Kaunu skatins glaudesnį Baltijos šalių bendradarbiavimą ir padidins mobilumą regione, kartu stiprindamas „Air Baltic“ kaip regiono lyderės pozicijas. Be to, šis maršrutas pagerins regiono pasiekiamumą ir skatins verslą bei turizmą tarp Latvijos ir Lietuvos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš Rygos, Talino, Vilniaus, Tamperės ir, sezoniškai, Gran Kanarijos, „Air Baltic“ skraidina beveik 130 krypčių, jungiančių Baltijos šalis su daugiau nei 70 vietų Europoje, Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Kaukazo regione. Bendrovė turi 24 bendrojo kodo partnerius.

1995-aisiais veiklą pradėjusi aviakompanija dabar turi vieną jauniausių Europoje orlaivių parkų, kurį sudaro pusė šimto „Airbus A220-300“ orlaivių.

