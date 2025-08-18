„Air Baltic“ šiemet sulaukė beveik 3 mln. keleivių

Skrydžių padaugėjo 2,6 proc. iki 26,97 tūkstančio.
Tuo tarpu praėjusį mėnesį keleivių pritraukta 4 proc. mažiau nei pernai liepą – 539,3 tūkst., o skrydžių sumažėjo 0,7 proc. iki 4555. Reisų užpildymo rodiklis nukrito 2,4 procentinio punkto iki 86,4 procento.
Iš Rygos, Talino, Vilniaus, Tamperės ir, sezoniškai, Gran Kanarijos, „Air Baltic“ skraidina beveik 130 krypčių, jungiančių Baltijos šalis su daugiau nei 70 vietų Europoje, Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Kaukazo regione. Bendrovė turi 24 bendrojo kodo partnerius.
1995-aisiais veiklą pradėjusi aviakompanija dabar turi vieną jauniausių Europoje orlaivių parkų, kurį sudaro pusė šimto „Airbus A220-300“ orlaivių.
