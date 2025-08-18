Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Air Baltic“ šiemet sulaukė beveik 3 mln. keleivių

2025-08-18 13:20 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-18 13:20

Iš visų trijų Baltijos valstybių sostinių skraidinanti Latvijos nacionalinė aviakompanija „Air Baltic“ pranešė per septynis šių metų mėnesius sulaukusi 2,901 mln. keleivių – 4,6 proc. daugiau nei prieš metus.

Oro uostas, lėktuvai (Lukas Balandis/BNS)

0

Skrydžių padaugėjo 2,6 proc. iki 26,97 tūkstančio.

Tuo tarpu praėjusį mėnesį keleivių pritraukta 4 proc. mažiau nei pernai liepą – 539,3 tūkst., o skrydžių sumažėjo 0,7 proc. iki 4555. Reisų užpildymo rodiklis nukrito 2,4 procentinio punkto iki 86,4 procento.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš Rygos, Talino, Vilniaus, Tamperės ir, sezoniškai, Gran Kanarijos, „Air Baltic“ skraidina beveik 130 krypčių, jungiančių Baltijos šalis su daugiau nei 70 vietų Europoje, Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Kaukazo regione. Bendrovė turi 24 bendrojo kodo partnerius.

1995-aisiais veiklą pradėjusi aviakompanija dabar turi vieną jauniausių Europoje orlaivių parkų, kurį sudaro pusė šimto „Airbus A220-300“ orlaivių.

