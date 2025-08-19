Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Air Baltic“ paskyrė naują generalinį direktorių

2025-08-19 12:23 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 12:23

Iš visų trijų Baltijos valstybių sostinių skraidinančios Latvijos nacionalinės aviakompanijos „Air Baltic" stebėtojų taryba paskyrė Erno Hildeną bendrovės generaliniu direktoriumi.

„Air Baltic“ (nuotr. SCANPIX)

Iš visų trijų Baltijos valstybių sostinių skraidinančios Latvijos nacionalinės aviakompanijos „Air Baltic“ stebėtojų taryba paskyrė Erno Hildeną bendrovės generaliniu direktoriumi.

E. Hildenas naujas pareigas pradės eiti nuo šių metų gruodžio, antradienį pranešė „Air Baltic“.

Pranešime nurodoma, jog suomijos pilietis E. Hildenas turi daugiau nei 25 metus tarptautinės patirties aviacijos ir finansų srityje. Iki šių metų birželio jis ėjo Skandinavijos aviakompanijos SAS vykdomojo viceprezidento ir grupės finansų direktoriaus pareigas, kur buvo vienas iš pagrindinių vadovybės narių bendrovės pertvarkymo ir kapitalo didinimo metu. Prieš prisijungdamas prie SAS, jis ėjo aukštas pareigas Saudo Arabijos „Saudi Arabian Airlines Group“ bei Suomijos „Finnair“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Po kruopštaus ir profesionalaus atrankos proceso, kurį vykdė specialiai sudarytas atrankos komitetas ir nepriklausomas išorės partneris, įskaitant kelių aukštos kvalifikacijos kandidatų vertinimą, mes džiaugiamės galėdami paskirti E. Hildeną naujuoju „Air Baltic“ generaliniu direktoriumi“, – pranešime cituojamas „Air Baltic“ stebėtojų tarybos pirmininkas Andrejus Martinovas.

Nušalino iš pareigų

Buvusį ilgametį bendrovės vadovą Martiną Gaussą stebėtojų taryba iš pareigų nušalino šių metų balandį, didžiausiai akcininkei Susisiekimo ministerijai išreiškus jam nepasitikėjimą.

Iki gruodžio „Air Baltic“ toliau vadovaus laikinasis generalinis direktorius ir vykdomosios valdybos narys Paulas Calitis, o vėliau jis toliau eis vyriausiojo operacijų vadovo pareigas ir bus vykdomosios valdybos narys, skelbia „Air Baltic“.

2024-aisiais 118,2 mln. eurų grynąjį nuostolį patyrusi, tačiau šiemet pirmąjį pusmetį iki 1,7 mln. eurų jį sumažinusi „Air Baltic“ praėjusią savaitę pranešė, jog galimą pirminį viešą akcijų platinimą (IPO) atidėjo 2026 metams, anksčiau planuotą 2024-aisiais, pritraukiant apie 300 mln. eurų bendrovės verslo planui finansuoti, ir perkeltą į šiuos metus.

Latvijos vyriausybė, kuriai dabar priklauso 97,97 proc. bendrovės akcijų, yra nusprendusi, kad po IPO valstybė turi valdyti bent 25 proc. ir vieną akciją.

Šių metų pradžioje su „Lufthansa Group“ buvo pasirašyta sutartis, numatanti, jog strategine Latvijos oro bendrovės investuotoja tampanti Vokietijos civilinės aviacijos flagmanė investuos į „Air Baltic“ 14 mln. eurų. Mainais „Lufthansa Group“ gaus konvertuojamą akciją, prilygstančią 10 proc. „Air Baltic“ akcinio kapitalo, taip pat gaus vietą bendrovės stebėtojų taryboje. Vėliau, po planuojamo „Air Baltic“ IPO ši akcija būtų konvertuota į paprastąsias akcijas, o „Lufthansa Group“ valdomą akcijų dalį lemtų rinkos kaina.

Vasarį Latvijos įmonių registre įregistruotas „Air Baltic“ akcinio kapitalo sumažinimas beveik 24 kartus – nuo 596,473 mln. iki 25,179 mln. eurų, taip pat esminiai akcinio kapitalo struktūros pakeitimai. Bendrovė nurodė, jog atsilaisvinusiomis lėšomis dengiami ankstesnių metų nuostoliai.

Iš Rygos, Talino, Vilniaus, Tamperės ir, sezoniškai, Gran Kanarijos, „Air Baltic“ skraidina beveik 130 krypčių, jungiančių Baltijos šalis su daugiau nei 70 vietų Europoje, Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Kaukazo regione. Bendrovė turi 24 bendrojo kodo partnerius.

1995-aisiais veiklą pradėjusi aviakompanija dabar turi vieną jauniausių Europoje orlaivių parkų, kurį sudaro pusė šimto „Airbus A220-300“ orlaivių.

Redaktorius Svajūnas Laukineitis

[email protected], Užsienio naujienų skyrius

