Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Air Baltic“ užbaigė strateginės investuotojos „Lufthansa“ pritraukimo procesą

2025-08-22 09:47 / šaltinis: BNS
2025-08-22 09:47

Latvijos nacionalinė aviakompanija „Air Baltic“ paskelbė sėkmingai užbaigusi strateginės investuotojos – Vokietijos civilinės aviacijos flagmanės „Lufthansa“ – pritraukimo procesą.

„Air Baltic“ (nuotr. SCANPIX)

Latvijos nacionalinė aviakompanija „Air Baltic“ paskelbė sėkmingai užbaigusi strateginės investuotojos – Vokietijos civilinės aviacijos flagmanės „Lufthansa“ – pritraukimo procesą.

REKLAMA
0

„Air Baltic“ tinklapyje paskelbtame pranešime spaudai nurodoma, jog pasirašyti visi sandorio dokumentai ir sutvarkyti reikiami formalumai, įskaitant anksčiau paskelbtą Latvijos valstybės bendrą investiciją tomis pačiomis kaip „Lufthansa“ sąlygomis, o iš viso į Latvijos oro bendrovę investuojama 28 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat skelbiama, jog „Air Baltic“ stebėtojų tarybos sudėtis išplečiama nuo trijų iki penkių narių, į ją įtraukiant „Lufthansa“ atstovą Alexanderį Feuersangerį (Aleksanderį Feierzengerį) ir finansų srities specialistę Rutą Amtmanę.

REKLAMA
REKLAMA

Dabartiniai tarybos nariai ir toliau eis šias savo pareigas, o dviejų naujų kadencija prasidės tą dieną, kai „Air Baltic“ akcinio kapitalo padidinimas bus įregistruotas Latvijos įmonių registre, pranešė bendrovė.

REKLAMA

Šių metų pradžioje su „Lufthansa“ buvo pasirašytas susitarimas, numatantis, jog strategine Latvijos oro bendrovės investuotoja tampanti Vokietijos aviakompanija investuos į „Air Baltic“ 14 mln. eurų. Mainais „Lufthansa“ gaus konvertuojamą akciją, prilygstančią 10 proc. „Air Baltic“ akcinio kapitalo, taip pat gaus vietą bendrovės stebėtojų taryboje. Vėliau, po planuojamo „Air Baltic“ pirminio viešo akcijų platinimo (IPO) ši akcija būtų konvertuota į paprastąsias akcijas, o „Lufthansa“ valdomą akcijų dalį lemtų rinkos kaina. Dokumente taip pat numatyta, kad po galimo IPO „Lufthansa“ valdys mažiausiai 5 proc. „Air Baltic“ akcijų.

Anksčiau šią savaitę Latvijos vyriausybė nusprendė, jog į į „Air Baltic“ kapitalą įneš taip pat 14 mln. eurų.

Latvijos vyriausybė, kuriai dabar priklauso 97,97 proc. „Air Baltic“ akcijų, yra nusprendusi, kad po planuojamo IPO valstybė turi valdyti bent 25 proc. ir vieną akciją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų