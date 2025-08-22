„Air Baltic“ užbaigė strateginės investuotojos „Lufthansa“ pritraukimo procesą

„Air Baltic“ tinklapyje paskelbtame pranešime spaudai nurodoma, jog pasirašyti visi sandorio dokumentai ir sutvarkyti reikiami formalumai, įskaitant anksčiau paskelbtą Latvijos valstybės bendrą investiciją tomis pačiomis kaip „Lufthansa“ sąlygomis, o iš viso į Latvijos oro bendrovę investuojama 28 mln. eurų.
Taip pat skelbiama, jog „Air Baltic“ stebėtojų tarybos sudėtis išplečiama nuo trijų iki penkių narių, į ją įtraukiant „Lufthansa“ atstovą Alexanderį Feuersangerį (Aleksanderį Feierzengerį) ir finansų srities specialistę Rutą Amtmanę.
Dabartiniai tarybos nariai ir toliau eis šias savo pareigas, o dviejų naujų kadencija prasidės tą dieną, kai „Air Baltic“ akcinio kapitalo padidinimas bus įregistruotas Latvijos įmonių registre, pranešė bendrovė.
Šių metų pradžioje su „Lufthansa“ buvo pasirašytas susitarimas, numatantis, jog strategine Latvijos oro bendrovės investuotoja tampanti Vokietijos aviakompanija investuos į „Air Baltic“ 14 mln. eurų. Mainais „Lufthansa“ gaus konvertuojamą akciją, prilygstančią 10 proc. „Air Baltic“ akcinio kapitalo, taip pat gaus vietą bendrovės stebėtojų taryboje. Vėliau, po planuojamo „Air Baltic“ pirminio viešo akcijų platinimo (IPO) ši akcija būtų konvertuota į paprastąsias akcijas, o „Lufthansa“ valdomą akcijų dalį lemtų rinkos kaina. Dokumente taip pat numatyta, kad po galimo IPO „Lufthansa“ valdys mažiausiai 5 proc. „Air Baltic“ akcijų.
Anksčiau šią savaitę Latvijos vyriausybė nusprendė, jog į į „Air Baltic“ kapitalą įneš taip pat 14 mln. eurų.
Latvijos vyriausybė, kuriai dabar priklauso 97,97 proc. „Air Baltic“ akcijų, yra nusprendusi, kad po planuojamo IPO valstybė turi valdyti bent 25 proc. ir vieną akciją.
