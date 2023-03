Edas Sheeranas išleido naują singlą: atvirai kalba apie sunkiausią gyvenimo etapą

Naujajame albume atlikėjas atvirai kalba apie sunkiausią, netekčių pripildytą gyvenimo etapą.

Kūrinio „Eyes Closed“ pirminė versija atlikėjui gimė prieš keletą metų. Ji pasirodė kaip išsiskyrimo daina, bet galiausiai, bėgant laikui įgijo visai kitą prasmę.

Vienoje pagrindinių albumo dainų jis kalba apie meilę ir praradimą bei nuolatinį šių dviejų polių buvimą šalia.

Visa tai atsispindi ir oficialiame vaizdo klipe. Režisierė Mia Barnes klipui parinko mėlynos pabaisos figūrą – ši, Edą sekanti būtybė, yra sielvarto metafora.

Atlikėjas negali jos atsikratyti kad ir kur eitų. Ji – priminimas apie tuštumą, likusią gyvenime.

„Ši daina pasakoja apie žmogaus praradimą, jausmą, kad kiekvieną kartą išėjęs į lauką jį arba ją sutiksi. Viskas tiesiog primena apie jį ir tuos dalykus, kuriuos darėte kartu. Kartais, norint numalšinti netekties skausmą, reikia dingti iš realybės, bet tam tikri dalykai tiesiog į ją sugrąžina.

Kai galvojau apie muzikinio vaizdo klipo „Eyes Closed“ koncepcijas, norėjau sukurti vaizdo klipą, įkvėptą tokių filmų kaip „Harvey“, kur pagrindinis veikėjas turi įsivaizduojamą draugą, milžinišką nematomą triušį.

Liūdesys yra dažnas mūsų palydovas, jis apima visą mūsų aplinką. Tik mes jį matome ir jaučiame. Taigi nusprendžiau vaizdo klipe sukurti savo didelį mėlyną monstrą. Klipe jis nuolatos auga, kol užima visą erdvę“ , – apie dainą ir vaizdo klipą „Eyes Closed“ pasakoja E. Sheeranas.

Ed Sheeran – „Eyes Closed“

Naujas albumas „-“ („Subtract“) bus paskutinis iš dešimtmetį trunkančios Edo Sheerano matematinių albumų eros.

Šių metų gegužės 5-ąją pasirodysiančiame albume atlikėjas sugrįžta prie savo šaknų ir pristato kaip niekad atvirą ir išgyvenimų kupiną savo asmeninį gyvenimą.

Albume „-“ viena ryškiausių planetos muzikos žvaigždžių nebijo atskleisti savo pažeidžiamumo ir gyvenimo trapumo.

Naują albumą atlikėjas parašė kartu su Aaronu Dessneriu („The National“), su juo atlikėją supažindino Taylor Swift.

Edas ir Aaronas pradėjo kurti albumą praėjusių metų vasarį. Mėnesį trunkančioje sesijoje jie parašė daugiau nei 30 dainų. Galiausiai į albumą nugulė keturiolika dainų.

Kartu su albumu pasirodys ir speciali dokumentika.

Nuo gegužės 3 d. „Disney+“ kanale bus pradėta rodyti keturių dalių dokumentika „Ed Sheeran: The Sum of It All“.

Joje – dar niekur nematyti archyvai kadrai, interviu su Edu ir jo šeimos nariais, dokumentikoje atskleidžiama istorija, kaip asmeninės patirtys pavertė Edą tokiu menininku, koks jis yra šiandien.

Edas Sheeranas į Didžiosios Britanijos muzikos sceną įsiveržė 2011 m. su savo debiutiniu albumu „+“.

Labai greitai įsitvirtinęs kaip istoriją kuriantis menininkas, jis parašė „x“, „÷“, „No.6 Collaborations Project“ ir „=“ – katalogą, kuris Edui Sheeranui leido tapti tapo viena didžiausių XXI amžius muzikinės sėkmės istorijų.