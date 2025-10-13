Donaldas Trumpas išvykdamas į Artimuosius Rytus sako, kad karas Gazos Ruože baigėsi

D. Trumpas prieš „labai ypatingą“ vizitą kalbėdamasis su žurnalistais lėktuve „Air Force One“, atmetė susirūpinimą dėl paliaubų ir susitarimo tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ dėl Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimo.
„Karas baigėsi. Gerai? Suprantate?“ – paklaustas, ar jis įsitikinęs, kad karas tarp Izraelio ir „Hamas“ baigėsi, atsakė 79-erių D. Trumpas.
„Manau, kad jos išsilaikys. Manau, kad žmonės nuo to pavargo. Praėjo šimtmečiai“, – į klausimą, ar jis mano, kad paliaubos išsilaikys, atsakė JAV prezidentas.
Izraelyje D. Trumpas turėtų susitikti su įkaitų, kuriuos „Hamas“ pagrobė per 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolį prieš Izraelį, šeimomis, o vėliau kreiptis į šios šalies parlamentą Jeruzalėje.
Po to D. Trumpas vyks į Egiptą, kur kartu su prezidentu Abdel Fattahu al Sisi surengs susitikimą, kuriame tikimasi lyderių iš daugiau nei 20 šalių. Šis aukščiausiojo lygio susitikimas bus paremtas jo planas užbaigti karą Gazos Ruože ir skatinti taiką Artimuosiuose Rytuose.
Žaibiška prezidento, einančio pareigas dvi kadencijas, kelionė iš dalies yra pergalė dėl Gazos Ruožo susitarimo, kurį jis padėjo sudaryti, rugsėjo pabaigoje paskelbęs 20 punktų taikos planą.
„Visi labai džiaugiasi šia akimirka. Tai labai ypatingas įvykis“, – anksčiau sakė D. Trumpas, ruošdamasis lipti į lėktuvą „Joint Base Andrews“ aviacijos bazėje netoli Vašingtono, dėl nedidelio lietaus laikydamas skėtį.
Kartu su juo išvyko svarbūs JAV pareigūnai, įskaitant valstybės sekretorių Marco Rubio, gynybos sekretorių Pete'ą Hegsethą ir generolą Daną Caine'ą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!