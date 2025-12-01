 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda apdovanos Konstitucijos egzamino nugalėtojus

2025-12-01 06:47 / šaltinis: BNS
2025-12-01 06:47

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį Prezidentūroje apdovanos Konstitucijos egzamino nugalėtojus.

Konstitucija (Fotobankas)

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį Prezidentūroje apdovanos Konstitucijos egzamino nugalėtojus.

REKLAMA
1

Šiemet Konstitucijos egzaminą laikė daugiau kaip 26 tūkstančiai dalyvių.

Kaip anksčiau pranešė Teisingumo ministerija, šiemet vykusiame 19-ame teisinių žinių iššūkyje dalyviai rungėsi skirtingose kategorijose, įskaitant geriausiai Konstituciją išmanantį pasaulio lietuvį, aktyviausią mokyklą ir vyriausią dalyvį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyriausio dalyvio nominaciją laimėjo Adelė Sipkuvienė. Geriausiai Konstituciją išmanančiu pasaulio lietuviu išrinktas Tomas Sadauskas iš Belgijos.

REKLAMA
REKLAMA

Geriausiai Konstituciją išmanančiais moksleiviais šiemet tapo Elada Zažeckytė (5-6 klasių kategorijoje), Matas Zabulis (7-8 klasių kategorijoje), Marija Ūla Bružaitė (9-10 klasių kategorijoje) ir Tomas Preibys (11-12 klasių kategorijoje).

REKLAMA

Aktyviausiai dalyvavusia mokykla tituluota Radviliškio Lizdeikos gimnazija.

Laimėtojams bus įteikti Teisingumo ministerijos įsteigti prizai bei specialus projekto globėjo, prezidento, įsteigtas prizas.

Konstitucijos egzaminas rengiamas spalio 25-ąją minint Konstitucijos dieną, kai 1992 metais Lietuvos piliečiai referendume priėmė dabartinę šalies Konstituciją.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų