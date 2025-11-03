Galimi mainai: jei prezidentas teiks Roberto Kauno kandidatūrą, svarstoma, ką gaus mainais

Iš pradžių protestuotojams kandidatas į ministrus laiko nerado, tačiau protesto organizatoriai Roberto Kauno patykojo po susitikimo. Tarp protestuojančiųjų ir socdemų kandidato kilo konfliktas – Robertas Kaunas išvadintas bestuburiu, demagogu, o į automobilį jis palydėtas šūksniais „gėda“.
Apie 50 žmonių prie Prezidentūros laukė pasirodant kandidato į krašto apsaugos ministrus. Robertas Kaunas protestuotojams netinka, nes su krašto apsauga turi mažai ką bendro.
„Ar tokiu laiku mums ministro reikia? Nereikia. Yra kriziniai laikai. Ir dabar neturi būti pasibandymų metas – tinka ar netinka“, – dėstė protesto organizatorius Robertas Koroliovas.
Ir prezidentas neseniai pasakė, kad dabar nėra tinkamas laikas būsimam kandidatui į ministrus mokytis krašto apsaugos.
Robertui Kaunui susitinkant su prezidentu protesto organizatoriai prie prezidentūros sukvietė žmones. Tik panašu, kad ne visi čia dėl to susirinko. Mat šalia prezidentūros kasdien stovi žmogus, apsigaubęs kultūros protesto vėliava. Kadangi socdemai ir kultūros ministro iki šiol neturi. Tad persipynė du protestai.
Tie patys protesto organizatoriai šiemet organizavo ne vieną protestą – vertė iš posto Gintautą Palucką, Remigijų Žemaitaitį, o dabar prie ministro kėdės neprileidžia Kauno.
Netrukus prie prezidentūros durų privažiuoja Seimo automobilis, kuriame sėdi Robertas Kaunas. Protestuotojai R. Kauną sutinka griausmingai.
Į šūksnius R. Kaunas reaguoja ramiai, sakydamas, kad „demokratinės visuomenės apraiškos yra labai sveikintos mūsų Lietuvoje“.
Prezidentas turi apsispręsti, ar skirti R. Kauną ministru, mat abejonių ne viena – Robertas Kaunas vos mėnesį dirba nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Ir vienerius metus yra Seimo narys.
Kokį įspūdį Prezidentui paliko kandidatas – kol kas neaišku. Bet jo vyriausiojo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Robertas Kaunas nenuvylė.
„Pakankamai įdomiai vyko pokalbis. Kaip aš galiu vertinti ir pasakyti, kokį įspūdį paliko Prezidentui. Prezidentas turi tą pasakyti. Man paliko, jeigu galiu taip pasakyti, neblogą įspūdį“, – sako Prezidento Vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
Kyla abejonių dėl turimos patirties
Kandidatui į krašto apsaugos ministrus teko išsklaidyti visuomenėje sklandančias abejones dėl jo patirties.
„Tikiuosi, kad man pavyko prasklaidyti tas abejones, kadangi esu ne kartą viešojoje erdvėje minėjęs, kad NSGK esu tik pusantro mėnesio. Bet mano didesnis gyvenimo laikotarpis buvo informacinių technologijų komandos formavime“, – kalba kandidatas į ministrus Robertas Kaunas.
R. Kaunas yra sukūręs nemažą informacinių technologijų bendrovę. Pats pasakoja, kad tai viena didžiausių įmonių šalyje, kuri užsiima internetinėmis duomenų bazėmis, saugumu. Tačiau į krašto apsaugos ministrus einantis Kaunas didžiuojasi kitkuo.
„Aš daugiau nei penkiolika metų buvau versle, mano verslas nėra susijęs su jokiais viešaisiais pirkimais. Jokiais europiniais pirkimais. Jokiomis ILTE. Gebu tai padaryti pats“, – gyrėsi jis.
Užkulisiuose kalbama, kad socdemai dėl šio kandidato į krašto apsaugos ministrus iš anksto apsitarė su Prezidentu. Esą jei Prezidentas teiks jo kandidatūrą, socdemai patvirtins Prezidento siūlytą kandidatą į Konstitucinio Teismo teisėjus Haroldą Šinkūną. Tą patį, kurį socdemai prieš kelias savaites atmetė.
Prie Prezidentūros – jau du protestai
Jei susitikimas su prezidentu praėjo pakankamai ramiai, Roberto Kauno kelionė automobilio link nebuvo tokia sėkminga. Protesto organizatoriai piktinasi, kad politikoje nepatyręs Kaunas nori vadovauti krašto apsaugai.
Vienas jų sako: „Tai skamba absurdiškai. Jūs gal norite, kad aš jums chirurginę operaciją padaryčiau? Mokykloje varlę operavęs. Jau šiokia tokia patirtis. Galima, aš jums operaciją atlikčiau.“
R. Kaunas protestuotojams bando paaiškinti, kad į krašto apsaugos ministrus yra skiriamas ne karininkas.
Ginčas plieskiasi toliau ir ištraukiami įvairūs kandidato pasisakymai socialiniuose tinkluose prieš beveik dešimtmetį, pavyzdžiui:
„NATO, JAV ir ES – myžniai ir tinginiai. Kieno frazė? <...> Mano komentaras. Krymo aneksijos fone, kad NATO, Amerika, Europos Sąjunga galėjo surengti pratybas Juodojoje jūroje ir galbūt užkirsti kelią aneksuoti Krymą. Jums atrodo nelogiška?“
Protestuotojai neatlyžo visą kelią iki automobilio, šaukdami „gėda, demagogas“. Prezidentas dėl Roberto Kauno gebėjimo vadovauti krašto apsaugai žada apsispręsti šią savaitę.
