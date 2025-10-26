Į Vilniaus oro uosto erdvę įskrido ir dronas – pateikė naujausią žinią

„Trys atvaizdai fiksuoti ties Druskininkais ir 19 fiksuota ties Šalčininkais (...), šeši vizualiai fiksuoti jau oro balionai, galima jau čia tiksliai pasakyti, judėjo Vilniaus link“, – sekmadienį LRT radijui sakė V. Vitkauskas.
„Plius dar papildomas incidentas apie devintą valandą vakaro įvyko prie pat Vilniaus oro uosto. Buvo pastebėtas ir mažagabaritis dronas, kuris buvo labai greitai identifikuotas ir jo valdytojas per devynias minutes sulaikytas“, – teigė jis.
Kaip BNS teigė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis, Šalčininkų rajone buvo rastas ir perimtas vienas balionas su 1,5 tūkst. pakelių cigarečių, taip pat sulaikyti keturi asmenys, galimai susiję su oro keliu gabenama kontrabanda.
Premjerė Inga Ruginienė pranešė, kad pirmadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis, anksčiau planuotą jį rengti trečiadienį.
Toks posėdis buvo surengtas ir po incidento savaitės pradžioje. Tuomet ministrė pirmininkė teigė, kad pasikartojus situacijai dėl masinio kontrabandinių balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą, galimas visiškas sienų uždarymą su šia kaimynine šalimi.
„Posėdyje irgi svarstysim galimus variantus, koks galėtų būti mūsų atsakas“, – kalbėjo NKVC vadovas.
„Tendencijos mažėjančios, bet jos vis tiek mūsų netenkina, nes nors ir vienas objektas, kuris gali kelti grėsmę civilinei aviacijai yra grėsmė ir „Oro navigacija“ priima sprendimą ir vertina tokias grėsmes itin preciziškai“, – teigė jis.
BNS rašė, kad dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų nuo šeštadienio vakaro buvo laikinai apribota Tarptautinio Vilniaus oro uosto veikla, uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai.
Vilniaus oro uosto erdvė atidaryta 3.30 val., ribojimai buvo taikomi apie šešias valandas. Iš viso buvo paveikta apie 3,5 tūkst. keleivių ir 25 skrydžiai.
Didžiausias skrydžių srautas iš Vilniaus oro, anot NKVC vadovo, buvo nukreiptas į Kauno oro uostą.
„Neturėjom tokios rimtesnės problemos, ką turėjom prieš dvi dienas, kuomet ir Kaunas buvo uždarytas“, – teigė jis.
Tuo metu nuo maždaug 22.45 val. uždaryti iki šiol veikę du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, vėl atverti 2 valandą.
Tai jau trečias kartas šią savaitę, kai dėl oro balionų sutrikdyta oro uostų veikla ir uždaryti pasienio punktai. Du ankstesni incidentai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį bei naktį iš penktadienio į šeštadienį.
Tuomet buvo paveikta apie 70 skrydžių ir per 10 tūkst. keleivių.
