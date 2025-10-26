Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus oro uostas pradėjo veiklą, tačiau įspėja keleivius: įsidėmėkite tai

2025-10-26 07:52 / šaltinis: BNS
2025-10-26 07:52

Dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų nuo šeštadienio vakaro uždarytas Tarptautinis Vilniaus oro uostas naktį atnaujino veiklą, taip pat atidaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai.

Vilniaus oro uostas pradėjo veiklą, tačiau įspėja keleivius: įsidėmėkite taii (N. Baniūno nuotr.)
5

21

Vilniaus oro uosto erdvė atidaryta 3.30 val., ribojimai buvo taikomi apie šešias valandas.

Anot Lietuvos oro uostų, iš viso buvo paveikta apie 3,5 tūkst. keleivių ir 25 skrydžiai: keturi atšaukti, septyni nukreipti, galimi keturiolikos skrydžių vėlavimai ar tvarkaraščio pokyčiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdai iš Vilniaus oro uosto, kai naktį sutriko jo darbas
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaizdai iš Vilniaus oro uosto, kai naktį sutriko jo darbas

Dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.

„Keleiviai, kurių skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami nevykti į oro uostą ir tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl alternatyvių kelionės pasiūlymų bei detalesnės informacijos. Oro bendrovės turi suteikti visą reikiamą informaciją keleiviams apie tolimesnius veiksmus ir skrydžių alternatyvas“, – teigiama Lietuvos oro uostų išplatintame pranešime.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenimis, nuo maždaug 22.45 val. uždaryti iki šiol veikę du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija vėl atverti nuo 2 valandos.

BNS rašė, kad dėl galimai į šalį iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių balionų vėlų šeštadienio vakarą buvo vėl sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla, uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai.

Tai jau trečias kartas šią savaitę, kai dėl oro balionų sutrikdyta oro uostų veikla ir uždaryti pasienio punktai. Du ankstesni incidentai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį bei naktį iš penktadienio į šeštadienį.

Tuomet buvo paveikta apie 70 skrydžių ir per 10 tūkst. keleivių.

Inga Ruginienė: pirmadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis

Trečiąkart per savaitę meteorologiniams balionams sutrikdžius Vilniaus oro uosto ir pasienio su Baltarusija punktų veiklą, pirmadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis.

„Savaitgalis visiems yra sudėtingas. Vėjo kryptis kol kas nepalanki oro uostui. Nors vakar turėjom gerokai mažesnį balionų kiekį ir grėsmės lygį, nenorėjom rizikuoti ir skrydžius atidėjome“, – socialiniame tinkle „Facebook“ sekmadienį ryte rašė premjerė Inga Ruginienė.

„Visos atsakingos tarnybos dirba ir stebi situaciją nuolatos. Pirmadienį kviečiu NSK (Nacionalinio saugumo komisijos – BNS) posėdį iš ryto aptarti veiksmų planą ir tolimesnius žingsnius“, – nurodė ji.

Anot ministrės pirmininkės, sprendimas vėl laikinai apriboti oro uosto ir pasienio punktų veiklą priimtas vadovaujantis prevencijos principu, siekiant užtikrinti keleivių, gyventojų ir infrastruktūros saugumą.

„Prašau visų kantrybės, nes suprantu kokius nepatogumus ir nerimą jus patiriate, bet veikiame jūsų saugumo labui“, – teigė I. Ruginienė.

„Ramiai ir užtikrintai imamės atsako – sienų uždarymas tai signalas, kad mes netoleruosime bet kokio sienų pažeidimo“, – sakė ji.

indeliai.lt

Alexx
Alexx
2025-10-26 08:00
Skrenda balionai o uždaro pasienio su bielorusija postus, lyg tai padės sustabdyti balionus, juokdariai...
Atsakyti
Sako
Sako
2025-10-26 08:17
Kad be batkos žinios niekas negali leisti balionų? O kas be jo žinios pasiima cigaretes Lietuvoje?
Atsakyti
Kur
Kur
2025-10-26 08:08
Skrenda balionai? Kam neša krovinį? Kas tie Baltarusijos agentai musyse?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
