Dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimo – skubus posėdis: Ruginienė pasiuntė žinią

„Savaitgalis visiems yra sudėtingas. Vėjo kryptis kol kas nepalanki oro uostui. Nors vakar turėjom gerokai mažesnį balionų kiekį ir grėsmės lygį, nenorėjome rizikuoti ir skrydžius atidėjome. Šis sprendimas priimtas vadovaujantis prevencijos principu, siekiant užtikrinti keleivių, gyventojų ir infrastruktūros saugumą“, – sekmadienio rytą socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Ruginienė.
„Visos atsakingos tarnybos dirba ir stebi situaciją nuolatos. Pirmadienį kviečiu NSK posėdį iš ryto aptarti veiksmų planą ir tolimesnius žingsnius“, – nurodė ji.
Ministrė pirmininkė teigė suprantanti, kokius nepatogumus patiria gyventojai, tačiau prašo jų kantrybės.
„Veikiame jūsų saugumo labui. Ramiai ir užtikrintai imamės atsako – sienų uždarymas tai signalas, kad mes netoleruosim bet kokio sienų pažeidimo“, – rašė Vyriausybės vadovė.
Kaip skelbta, šeštadienio vakarą jau trečią kartą šią savaitę buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.
Vilniaus oro erdvė buvo uždaryta nuo šeštadienio vakaro – maždaug 21.35 val. – iki sekmadienio paryčių, 3.30 val.
Taip pat buvo laikinai uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai.
Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Dar vienas atvejis fiksuotas antradienio vakarą – Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šįmet tai buvo vienas intensyviausių balionų antplūdžių. Tuo metu taip pat buvo sustabdyta sostinės oro uosto veikla, uždaryti anksčiau minėti pasienio punktai su Baltarusija.
