TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys apie sienos su Baltarusija uždarymą: bus svarstomi ir kiti būdai

2025-10-27 12:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 12:35

Vyriausybei trečiadienį rengiantis apsispręsti dėl sienos su Baltarusija uždarymo, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog posėdžio metu veikiausiai bus aptariami ir kiti galimi papildomi kontrabandą gabenančių meteorologinių balionų užkardymo būdai.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

0

„Dėl pasienio kontrolės punktų dabar sprendimas tikrai yra galiojantis. Trečiadienį Vyriausybės posėdyje dėl jo turėtų būti svarstoma. Aš tikiu, kad mes svarstysime taip pat ir kitus modalumus, ką dar papildomai įtraukti ar neįtraukti“, – pirmadienį žurnalistams sakė ministras. 

„Šiuo metu tranzito klausimas (…) įgyvendinamos priemonės prasme yra atsietas tiesiogiai nuo režimo veiksmų. Pirmiausia, prioritetas turi būti visos poveikio priemonės tiesiogiai režimui. Tranzitas yra tiktai netiesioginė nauda Baltarusijai gabenant krovinius savo geležinkeliais“, – akcentavo K. Budrys. 

Jo teigimu, šiuo metu vertėtų labiau akcentuotis į kitas galimas priemones, tokias kaip papildomi muitai baltarusiškoms prekėms ar sankcijos. 

„Kalbame apie sankcijas, kalbame apie papildomus muitus Baltarusijos prekėms, kurios yra įvežamos į Europos Sąjungą (ES), na ir ES įrankių sutelkimą“, – kalbėjo URM vadovas. 

„Labiausiai turi poveikį režimui sienos kirtimas, ypač – sinchronizuotai su regiono valstybėmis“, – akcentavo jis. 

Sako, jog situacija dėl meteorologinių balionų panaši buvo ir pernai 

Pirmadienį Nacionalinio saugumo komisijai (NSK) susirinkus į posėdį dėl pasikartojančių meteorologinių oro balionų iš Baltarusijos antplūdžių, ministras tikina, jog panaši situacija buvo susiklosčiusi ir praėjusiais metais.

„Aš prisimenu pernai vykusius posėdžius. Ir kai susidūrėme su tuo metu išaugusiu balionų skaičiumi, kai keli orlaiviai priėmė sprendimą nesileisti Vilniaus oro uoste, ir kaip buvo sprendžiamas pats klausimas“, – žurnalistams pirmadienį sakė K. Budrys. 

„Nėra ta situacija nauja – ne vakar čia mums tuos pirmus balionus pripūtė, čia kartojasi ir kartojasi. Kas yra naujo – tai pasekmės, nes civilinė aviacija dabar šiek tiek užkėlė kartelę (…) pačių saugumo priemonių. Dėl to mes patiriame tas pasekmes oro uostuose. Bet tai, kad jie (balionai – ELTA) čia tebeskrenda, yra įsisenėjusi problema (…). Dabar apsimetinėti, kad visi čia pirmą kartą tai matome Lietuvoje, yra mažų mažiausiai nesąžininga“, – akcentavo jis. 

Po praėjusią savaitę fiksuoto meteorologinių oro balionų antplūdžio, trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi NSK.

Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. 

Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus. 

Praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

