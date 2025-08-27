Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Elzbieta Adomaitytė – šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionato pusfinalyje

2025-08-27 20:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 20:45

Kauno „Žalgirio“ arenoje tęsiasi istorinis renginys – pirmą kartą Lietuvoje vykstantis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, sutraukęs stipriausius planetos atletus. Antrąją varžybų dieną į kovą stojo 71 sportininkė iš viso pasaulio. Moterų kvalifikacijoje varžytasi fechtavime, kliūčių ruože, plaukime ir bėgimo–šaudymo rungtyje.

Elzbieta Adomaitytė | Vytauto Dranginio nuotr.

Kauno „Žalgirio“ arenoje tęsiasi istorinis renginys – pirmą kartą Lietuvoje vykstantis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, sutraukęs stipriausius planetos atletus. Antrąją varžybų dieną į kovą stojo 71 sportininkė iš viso pasaulio. Moterų kvalifikacijoje varžytasi fechtavime, kliūčių ruože, plaukime ir bėgimo–šaudymo rungtyje.

REKLAMA
0

Elzės Adomaitytės diena prasidėjo su šiokiu jauduliu – pradžioje fechtavimas nesisekė, tačiau, kaip pati sakė po finišo, pakoregavus taktiką su treneriu, viskas stojo į savo vietas: 3 vieta fechtavime (250 tšk.). Sportininkė išlaikė gerą tempą kliūčių ruože (8 vieta; 0:39,60), 200 m plaukimą įveikė per 2:28,62, tad į bėgimo–šaudymo startą stojo iš 6 pozicijos ir po stabilių šaudymo serijų vienintelė iš Lietuvos sportininkių pateko į pusfinalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvo gera diena! Labai svarbus, ypač plaukime, buvo palaikymas iš šeimos ir draugų. Bėgime sugebėjau tiesiog džiaugtis ir mėgautis šiomis nuostabiomis varžybomis“, – po finišo sakė Elzė Adomaitytė.

REKLAMA
REKLAMA

Gustė Pečiulytė buvo itin greita: kliūčių ruože – 3 vieta (0:34,51), plaukime – 2 vieta (2:15,81). Šie rezultatai leido startuoti iš 7 pozicijos, tačiau paskutinė šaudymo serija – beveik 36 sek. – nubloškė ją į 19 vietą, kai į pusfinalį patenka 18 geriausių sportininkių.

REKLAMA

Martina Rutkauskaitė labiausiai sužibėjo plaukime (4 vieta; 2:17,35), tačiau kuklesni fechtavimo (28 vieta; 190 tšk.) ir kliūčių ruožo (25 vieta; 0:51,52) rezultatai lėmė 30 vietą bendroje įskaitoje.

A grupėje besivaržiusios Ugnė Paurytė ir Faustė Lukminaitė turėjo permainingą dieną. Ugnė fechtavime surinko 185 tšk., tačiau kliūčių ruože šoktelėjo aukštyn (9 vieta; 0:38,58); lėtesnis plaukimas ir bėgimas galiausiai lėmė 28 finišo poziciją. Šiaulietė Faustė paskutinėje bėgimo–šaudymo rungtyje aplenkė net 5 varžoves ir finišavo 23-ia, tačiau to neužteko kelialapiui į pusfinalį.

REKLAMA
REKLAMA

Rytoj, ketvirtadienį, stipriausi pasaulio penkiakovininkai – tarp jų Titas Puronas ir Jonas Kalaminskas – kovos dėl vietos finaluose: vyrų pusfinaliai – A grupė 10:00, B grupė 13:30. Penktadienį – moterų pusfinaliai (grupė A 15:00, grupė B 18:30), o šeštadienį paaiškės pasaulio čempionai. Finalines kovas stebės garbingi svečiai – Kaune laukiama Monako princo Alberto II, Tarptautinio olimpinio komiteto olimpinės programos direktoriaus Karlo Stosso bei UIPM garbės prezidento Klauso Shormanno.

Žiūrovų laukia ir pramoginė programa: penktadienį po moterų pusfinalio kliūčių ruože jėgas išbandys atlikėjas Vaidotas Baumila ir fotografas bei keliautojas Marius Jovaiša. Šeštadienį po vyrų finalo – elektroninės muzikos dueto „Ten Walls x GØYA“ koncertas ir DJ Mamania pasirodymas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų