TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Keiksmažodžius laidęs islandų strategas: tai yra visiškas mėšlas

2025-09-01 00:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-01 00:27

Islandijos rinktinė Europos čempionate patyrė nesėkmę, kai 75:84 nusileido lenkams.

C.Pedersenas buvo itin supykęs (Scanpix nuotr.)

Islandijos rinktinė Europos čempionate patyrė nesėkmę, kai 75:84 nusileido lenkams.

0

Po dvikovos tiesioginiame eteryje kalbėjęs islandų vyr. treneris Craigas Pedersenas nevyniojo žodžių į vatą ir pažėrė kritikos teisėjams.

„Jaučiuosi tragiškai, nes tai yra sušiktas skandalas, ką teisėjai padarė mačo pabaigoje. Tai yra visiškas mėšlas. Lenkų žaidėjai vaidina visą laiką ir mums skiria pražangas. Manau, kad tai yra gėda, nes žaidėjai labai sunkiai kovojo, kad atsitiestume, o pabaigoje lenkai metė tiek baudų. Tai yra totalus mėšlas. Per paskutines kelias minutes jie pataikė vieną metimą, o kitkas buvo baudų metimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per visus tris mačus parodėme, kad galime kovoti, kai mūsų varžovai duoda pilietybes amerikiečiams. Aš didžiuojuosi tuo, ką mes darome“, – sakė strategas.

Per paskutines 100 sekundžių lenkai metė net metė net 10 baudų metimų, iš kurių realizavo 9.

Be pergalių likę islandai kitame ture susitiks su Prancūzija.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

