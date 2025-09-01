Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Islandų treneris pyko po pralaimėjimo lenkams: „Visiškas mėšlas“

2025-09-01 07:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 07:48

Islandijos rinktinė Europos čempionate pralaimėjo Lenkijai 75:84, o po mačo daugiausiai kalbų sukėlė vyriausiojo trenerio Craigo Pederseno komentarai.

Craigas Pedersenas | Scanpix nuotr.

0

„Jaučiuosi tragiškai, nes tai, ką teisėjai padarė rungtynių pabaigoje, yra sušiktas skandalas. Visiškas mėšlas. Lenkų žaidėjai nuolat vaidino ir mums buvo skiriamos pražangos. Tai gėda, nes mano žaidėjai sunkiai kovojo, kad sugrįžtume į rungtynes, bet pabaigoje lenkai metė tiek baudų. Per paskutines minutes jie pataikė tik vieną metimą, visa kita – baudos. Tai yra totalus mėšlas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per tris rungtynes parodėme, kad galime kovoti, kai kitos komandos dalija pilietybes amerikiečiams. Aš didžiuojuosi tuo, ką darome“, – sakė jis.

Islandija likus daugiau nei 3 minutėms pirmavo 73:70, bet vėliau lenkai pataikė 9 baudų metimus ir perėmė iniciatyvą.

Islandai kitame ture susitiks su Prancūzijos rinktine.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

