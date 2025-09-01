Thanasis Antetokounmpo sugrįžta į „Bucks“

Vyresnysis „Bucks“ superžvaigždės ir dukart NBA MVP Giannio Antetokounmpo brolis Milvokio ekipoje rungtyniavo 2019–2024 m., o praėjusį sezoną praleido dėl traumos.
Sekmadienį klubas oficialiai paskelbė, kad 33-ejų puolėjas pasirašė naują sutartį ir vėl vilkės „Bucks“ marškinėlius. Šiuo metu jis su Graikijos rinktine dalyvauja Europos čempionate.
2023–2024 m. sezone Th. Antetokounmpo sužaidė 34 rungtynes. Per karjerą jis NBA vidutiniškai pelno po 2,4 taško, atkovoja 1,6 kamuolio ir aikštėje praleidžia 7,7 minutės per 198 reguliariojo sezono mačus.
