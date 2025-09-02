Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Antetokounmpo vėl nežais Europos čempionate: praleis artėjančias rungtynes

2025-09-02 14:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 14:49

Graikijos rinktinė Europos čempionate ir vėl turės verstis be savo superžvaigždės Giannio Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo | FIBA nuotr.

Graikijos rinktinė Europos čempionate ir vėl turės verstis be savo superžvaigždės Giannio Antetokounmpo.

0

Milvokio „Bucks“ lyderis paskutinę akimirką buvo išbrauktas iš sudėties rungtynėms su Bosnija ir Hercegovina, pajutęs kelio diskomfortą.

Tai jau antrasis graikų mačas, kurį Giannis praleidžia šiame čempionate – jis taip pat nerungtyniavo prieš Kiprą, kai buvo nuspręsta suteikti poilsio pirmose dvejų rungtynių paeiliui serijoje.

Iš ketverių iki šiol sužaistų Graikijos rungtynių G. Antetokounmpo dalyvavo dvejose.

Jose vidutiniškai rinko 29 taškus, 7,5 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvius perdavimus ir 1,5 perimto kamuolio.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

