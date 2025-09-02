Antetokounmpo vėl nežais Europos čempionate: praleis artėjančias rungtynes

Milvokio „Bucks“ lyderis paskutinę akimirką buvo išbrauktas iš sudėties rungtynėms su Bosnija ir Hercegovina, pajutęs kelio diskomfortą.
Tai jau antrasis graikų mačas, kurį Giannis praleidžia šiame čempionate – jis taip pat nerungtyniavo prieš Kiprą, kai buvo nuspręsta suteikti poilsio pirmose dvejų rungtynių paeiliui serijoje.
Iš ketverių iki šiol sužaistų Graikijos rungtynių G. Antetokounmpo dalyvavo dvejose.
Jose vidutiniškai rinko 29 taškus, 7,5 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvius perdavimus ir 1,5 perimto kamuolio.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!