Karjeros pasiekimas: Vladson ir Vandromme žengė į „US Open“ jaunių dvejetų pusfinalį

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovių padavimų serijomis. Vėliau lygi kova vyko iki aštuntojo geimo, kai L. Vladson su J. Vandromme „sausai“ laimėjo oponenčių padavimų seriją ir susikrovė pergalingą pranašumą.
Antrajame sete lietuvė su belge greitai laimėjo dvi varžovių padavimų serijas, o J. Paštikova su J. Stusek iššvaistė abu turėtus „break pointus“ (4:0). Didelę persvarą susikrovusios lietuvė su belge vėliau jos neišbarstė, nors aštuntajame geime suteikė varžovėms dar porą „break pointų“.
L. Vladson su J. Vandromme atliko 24 neatremtus smūgius (varžovės – tik 5), o po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 80 proc. įžaistų kamuoliukų (varžovės – 57 proc.).
L. Vladson pirmą kartą karjeroje taip toli nukeliavo „Didžiojo kirčio“ jaunių turnyre. Pusfinalyje lietuvė su belge bandys nugalėti tailandietę Kamonwan Yodpetch ir kinę Ruien Zhang.
Vienetų varžybų starte 17-metė L. Vladson per 72 minutes 3:6, 4:6 pralaimėjo 15-metei kinei Xinran Sun (ITF jaunių-40).
L. Vladson neseniai J300 kategorijos turnyre JAV nukeliavo iki pat vienetų finalo ir ITF reitinge pasiekė rekordines karjeros aukštumas.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas (įskaitant ir jaunių turnyrą) galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
