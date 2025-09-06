Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Suarezas sulaukė bausmės už Seattle Sounders“ štabo nario apspjovimą

2025-09-06 11:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 11:04

Lygos taurės organizacinis komitetas nubaudė Majamio „Inter“ puolėją Luisą Suarezą šešerių rungtynių diskvalifikacija po to, kai urugvajietis taurės finale apspjovė „Seattle Sounders“ štabo narį.

Luisas Suarezas | Scanpix nuotr.

Lygos taurės organizacinis komitetas nubaudė Majamio „Inter“ puolėją Luisą Suarezą šešerių rungtynių diskvalifikacija po to, kai urugvajietis taurės finale apspjovė „Seattle Sounders“ štabo narį.

0

Tuo tarpu Sergio Busquetsas už smūgį Obegui Vargas buvo diskvalifikuotas dvejoms rungtynėms, Tomas Avilesas už agresyvų elgesį – trejoms. Komitetas taip pat skyrė papildomas sankcijas „Seattle Sounders“ štabo nariui Stevenui Lenhartui. Pastarasis sulaukė penkerių susitikimų diskvalifikacijos, nes pažeidė lygos taurės reglamento 4.2.C straipsnį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pagal lygos taurės reglamentą, visi keturi asmenys, kuriems skirtos sankcijos, taip pat už savo elgesį gaus baudas“, – teigiama komiteto pranešime.

Taip pat pažymima, kad MLS turi teisę taikyti tolesnes drausmines nuobaudas žaidėjams ir trenerių štabui.MLS oficialiai nepaskelbė apie jokias papildomas diskvalifikacijas.

Priminsime, jog L. Suarezas neseniai socialiniame tinkle viešai atsiprašė už savo elgesį.

„Visų pirma, noriu pasveikinti „Seattle Sounders“ su triumfu lygos taurėje. Visgi labiausiai noriu atsiprašyti už savo elgesį pasibaigus rungtynėms. Tai buvo didelė įtampos ir nusivylimo akimirka, kur iš karto po rungtynių nutiko daug dalykų, kurie neturėjo įvykti, bet tai nepateisina mano reakcijos.

Padariau klaidą ir nuoširdžiai atsiprašau. Tai nėra įvaizdis, kokį noriu suteikti savo šeimai, kuri kenčia dėl mano klaidų, klubas taip pat nenusipelno, kad jį paveiktų kažkas panašaus. Jaučiuosi blogai dėl to, kas įvyko, nenorėjau praleisti progos pripažinti ir atsiprašyti už viską, ką padariau. Žinome, kad sezonas ilgas, dirbsime kartu, kad pasiektume triumfą, kurio šis klubas ir jo gerbėjai nusipelnė. Apkabinu visus“, – rašė urugvajietis.  

 

 

