TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Lietuvos boksininkai pasaulio čempionate Liverpulyje patyrė nesėkmes

2025-09-06 12:18
2025-09-06 12:18

Liverpulyje (Anglija) tęsiasi pirmasis istorijoje „World Boxing“ pasaulio bokso čempionatas, kuriame dalyvauja septyni Lietuvos boksininkai. Antrąją čempionato dieną į ringą žengė 2 mūsiškiai, kurie abu pralaimėjo šešioliktfinalio kovas.

Algirdas Baniulis | „Stop“ kadras

0

Darius Voišnarovičius (svorio kategorija iki 85 kg) rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neatsilaikė prieš škotą Robertą Williamą McNultį, o Algirdas Baniulis (virš 90 kg) rezultatu 1:4 (28:28*, 28:28*, 29:28, 28:28*, 28:28*) nusileido amerikiečiui Kelvinui Wattsui.

Šeštadienį į ringą pasaulio čempionate lips dar du lietuviai. Vieną kovą pirmenybėse jau laimėjęs Aleksandras Trofimčiukas (iki 70 kg) apie 16 val. Lietuvos laiku B ringe suplanuotame šešioliktfinalyje susitiks su Mongolijos atstovu Byamba-Erdene Otgonbaataru.

Apie 20:45 val. Lietuvos laiku A ringe startuos pirmoji lietuvė moteris – Ana Starovoitova (iki 60 kg) šešioliktfinalio etape boksuosis su pajėgia itale Rebecca Nicoli.

