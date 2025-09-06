Lietuvos boksininkai pasaulio čempionate Liverpulyje patyrė nesėkmes

Darius Voišnarovičius (svorio kategorija iki 85 kg) rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neatsilaikė prieš škotą Robertą Williamą McNultį, o Algirdas Baniulis (virš 90 kg) rezultatu 1:4 (28:28*, 28:28*, 29:28, 28:28*, 28:28*) nusileido amerikiečiui Kelvinui Wattsui.
Šeštadienį į ringą pasaulio čempionate lips dar du lietuviai. Vieną kovą pirmenybėse jau laimėjęs Aleksandras Trofimčiukas (iki 70 kg) apie 16 val. Lietuvos laiku B ringe suplanuotame šešioliktfinalyje susitiks su Mongolijos atstovu Byamba-Erdene Otgonbaataru.
Apie 20:45 val. Lietuvos laiku A ringe startuos pirmoji lietuvė moteris – Ana Starovoitova (iki 60 kg) šešioliktfinalio etape boksuosis su pajėgia itale Rebecca Nicoli.
