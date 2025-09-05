Legendinės bokso žvaigždės Mike'as Tysonas ir Floydas Mayweatheris ruošiasi įspūdingai kovai

„Aš tai darau jau 30 metų ir neatsirado nė vieno kovotojo, galinčio sutepti mano palikimą, – pranešime spaudai sakė F. Mayweatheris (50-0, 27 nokautai). – Jūs jau žinote, kad jei aš ką nors darau, tai bus didelis ir legendinis įvykis. Esu geriausias bokso versle. Ši parodomoji kova suteiks sirgaliams tai, ko jie nori.“
48-erių F. Mayweatheris profesionalo karjerą baigė 2017 metais, nokautu įveikęs MMA žvaigždę Conorą McGregorą. Nuo to laiko jis dalyvavo aštuoniose parodomosiose kovose, o paskutinė jų vyko 2024-ųjų rugpjūtį prieš Johną Gottį III.
Nors jo pasirodymas su Loganu Paulu buvo iki šiol didžiausia parodomoji kova, susitikimas ringe su buvusiu sunkiasvorių čempionu M. Tysonu (59-7, 44 nokautai) tikrai pranoks visus ankstesnius jo mačus.
59-erių M. Tysonas paskutinį kartą profesionalo kovoje pasirodė 2024-ųjų lapkritį prieš Jake'ą Paulą. Tai buvo pirmoji buvusio sunkiasvorių čempiono dvikova po beveik dviejų dešimtmečių pertraukos. Renginys sulaukė milžiniškos sėkmės – jį „Netflix“ vienu metu stebėjo 65 milijonai žiūrovų, todėl tai tapo žiūrimiausiu sporto renginiu transliacijų istorijoje. M. Tysonas tąkart pralaimėjo J. Paului vieningu teisėjų sprendimu ir buvo toli nuo savo dominuojančios formos auksiniais laikais.
M. Tysonas neseniai ESPN teigė, jog svarstytų galimybę dar kartą sugrįžti į ringą, jei pasitaikytų tinkamas pasiūlymas.
„Kai „CSI Sports“ man pasiūlė žengti į ringą su F. Mayweatheriu, pagalvojau: „Neįmanoma, kad tai įvyktų“, bet Floydui tai tiko, – sakė M. Tysonas. – Ši kova yra tai, ko nei pasaulis, nei aš pats niekada nebūtume pagalvoję, kad gali nutikti. Tačiau boksas įžengė į naują nenuspėjamą erą, o ši kova yra pati nenuspėjamiausia.
Vis dar negaliu patikėti, kad Floydas tikrai nori tai padaryti. Tai pakenks jo sveikatai, bet jis to nori, tad viskas pasirašyta ir tai įvyks!“
Kovoje su J. Paulu M. Tysonas svėrė 103,6 kg, o F. Mayweatheris prieš J. Gottį III – 72,9 kg.
„M. Tysonas ir F. Mayweatheris yra dvi ryškiausios asmenybės su ilgalaikiu palikimu visame sporto pasaulyje. Jie yra XXI amžiaus ikonos, – sakė „CSI Sports/Fight Sports“ įkūrėjai Richardas ir Craigas Miele. – Tysonas prieš Mayweatherį sumuš visus 2024 metais M. Tysono pasiektus transliacijų, srautinių rodiklių ir ekonominius rekordus. Rengiame išsamią reklaminę kampaniją su kassavaitiniais pasakojimais ir pasauline rinkodara. Pats renginys vyks aukščiausio lygio arenoje ir bus pristatytas visam pasauliui su naujomis ringo technologijomis, kurios pakeis bokso pateikimo ir teisėjavimo sistemą ateinančiais metais.“
Informacija apie raundų skaičių, svorio kategoriją ir kitus aspektus bus paskelbta vėliau.
