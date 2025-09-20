Lietuvių ledo ritulininkų žygiai užsienyje: Juknos sėkmingas startas Kanadoje, Žukausko įvarčių lietus Rumunijoje

„Tappara“ (12 tšk.) dar vienintelė šiame sezone neprarado taškų ir pirmauja 16-os klubų pirmenybėse.
Slovakijos stipriausioje lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ ekipa savo arenoje 2:1 palaužė „HK Dukla Michalovce“ pasipriešinimą. Lietuvis žaidė antrajame penkete, ant ledo praleido 17 min. 39 sek., 2 kartus atakavo vartus, blokavo 2 smūgius ir gavo 2 baudos min.
„HK Spišska Nova Ves“ (5 tšk.) pakilo į 8-ą vietą tarp 12 komandų.
Aukščiausioje Rumunijos lygoje „ACSHC Fenestela 68“ su Luku Žukausku savo arenoje net 21:1 sutriuškino „Sportul Studentesc“. Lietuvis žaidė trečiajame penkete, įmušė 4 įvarčius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, 12 kartų atakavo vartus ir vienintelis komandoje gavo 2 baudos min.
„ASHC Fenestela 68“ (6 tšk.) tarp 9 ekipų pakilo į 3-ią poziciją.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje Martyno Griniaus atstovaujama „KeuPa HT“ komanda namuose po baudinių serijos 4:3 įveikė „Ketterą“. Lietuvis žaidė 16 min. 13 sek., 3 kartus smūgiavo į vartus bei laimėjo 2 iš 4 ritulio išmetimų.
„Pyry Hockey“, kurios garbę nuomos pagrindais gina F. Nausėda, svečiuose 3:6 nusileido Helsinkio „Jokerit“. Lietuvis žaidė 56 min. 58 sek. ir atrėmė 36 iš 41 smūgio į vartus. 6-asis įvartis į „Pyry Hockey“ vartus krito, kai F. Nausėda buvo pakeistas aikštės žaidėju.
„KeuPa HT“ (5 tšk.) žengia 5-a, o „Pyry Hockey“ (0) lieka paskutinė – 10-a.
Trečios pagal pajėgumą Vokietijos lygos („Oberliga“) sezono starte „Hammer Eisbaren“ su Ugniumi Čižu namuose 2:4 pralaimėjo prieš Leipcigo „KSW Icefighters“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Hammer Eisbaren“ (0 tšk.) Šiaurės konferencijoje rikiuojasi 8-a tarp 11 komandų.
Elitinės Kanados jaunimo lygos (QMJHL) sezono starte „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna namuose 5:3 pranoko „Baie-Comeau Drakkar“. Lietuvis žaidė nuostabiai – pelnė įvartį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min. D. Jukna buvo išrinktas antru geriausiu mačo žaidėju.
„Rimouski Oceanic“ (2 tšk.) Rytų konferencijoje užima 3-ią vietą tarp 10 komandų.
Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko savo arenoje 3:5 nusileido Kalgario „Hitmen“.
„Lethbridge Hurricanes“ (0 tšk.) Rytų konferencijoje lenkia 2 ekipas ir žengia 9-a.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 20 metų) lygoje Ženevos „Futur Hockey“ be Tado Šližio ir Simo Ignatavičiaus svečiuose 4:2 nugalėjo „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ su dviem lietuviais. Titas Krakauskas atliko rezultatyvų perdavimą, o Danielius Čečekovas nepasižymėjo.
„LHC Academy“ namuose 3:0 pranoko „SC Rapperswil-Jona Lakers“. Benas Andrejauskas prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu.
Dovydo Noraus atstovaujama „EHC Kloten“ ekipa išvykoje 1:8 neturėjo vilčių prieš „EV Zug“. Lietuvis nepasižymėjo.
Turnyrinėje lentelėje „LHC Academy“ (14 tšk.) rikiuojasi 3-ia, „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (11) – 7-a, „Futur Hockey“ (8) – 11-a, o „EHC Kloten“ (6) yra paskutinė – 13-a.
