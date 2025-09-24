Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

L.Walkerio vedama „Maccabi“ dramatiškai žengė į taurės pusfinalį

2025-09-24 23:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 23:17

Tel Avivo „Maccabi“ žengė į Izraelio taurės pusfinalį, namuose ketvirtfinalyje 93:91 (23:19, 19:23, 24:20, 27:29) įveikdama Kirjat Šmonos „Ironi“.

L.Walkeris vėl buvo rezultatyviausias



0

Likus 6 sekundėms „Ironi“ turėjo galimybę išlyginti rezultatą, kai po pramestos baudos atkovojo kamuolį puolime, bet netrukus suklydo ir palaidojo savo viltis žengti toliau.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Lonnie Walkeris su 24 taškais (8/18 met.). Jam geriausiai talkino 11 taškų įmetęs Romanas Sorkinas, po 10 pridėjo Jimmy Clarkas, Oshae Brissettas ir Gur Lavy.

„Ironi“ komandoje su 18 taškų išsiskyrė Malikas Hallas.

