TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Triračių sporto atstovė Bela Morkus – pasaulio vicečempionė

2025-09-27 11:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 11:44

Naujajame Delyje šiandien prasidėjo pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionatas, kuriame Lietuvos garbę gina net 18 sportininkų. Pirmieji startai buvo sėkmingi mūsų šalies paraatletams. Triračių 100 m bėgime Bela Morkus nuskynė sidabro medalį.

Bela Morkus (Ramunės Motiejūnaitės nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Lietuvos sportininkė, kuri varžosi T71 klasėje, atstumą įveikė per 21,53 sek. ir užėmė antrąją vietą. B. Morkus nusileido tik Thekrai Alkaabi iš Jungtinių Arabų Emyratų, kuri finišavo per 19,89 sek. ir pagerino pasaulio rekordą. Prieš tai pasaulio rekordas (20,08 sek.) priklausė B. Morkus.

Lietuvos sportininkė, kuri varžosi T71 klasėje, atstumą įveikė per 21,53 sek. ir užėmė antrąją vietą. B. Morkus nusileido tik Thekrai Alkaabi iš Jungtinių Arabų Emyratų, kuri finišavo per 19,89 sek. ir pagerino pasaulio rekordą. Prieš tai pasaulio rekordas (20,08 sek.) priklausė B. Morkus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jaučiuosi labai gerai. Savo pasirodymą taip pat vertinu gerai, juk tai yra pasaulio čempionatas. Nors savo asmeninio rezultato ir nepagerinau, bet antroji vieta irgi yra labai gerai. Sunkiausia buvo kovoti su karščiu ir adaptacija, nors, žinoma, ir varžovai nebuvo silpni. Pasaulio čempionatas suorganizuotas gerai, viskas vyksta sklandžiai, mes viskuo aprūpinti. Labai norėčiau padėkoti savo treneriams, visiems tiems, kurie mane palaikė, Lietuvos paralimpiniam komitetui, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai, kad suteikė galimybę dalyvauti pasaulio čempionate. Labai jaudinuosi, iškovojau Lietuvai sidabrą – tai yra „oho“!”, – kalbėjo naujoji pasaulio vicečempionė B. Morkus.

Kita mūsų šalies atstovė – Viktorija Žižmaraitė (T71 klasė) – šioje rungtyje pasiekė asmeninį rekordą ir užėmė šeštąją poziciją (34,55 sek.). Iš viso čia kovojo septynios lengvaatletės.

„Jaučiamės puikiai. Sidabro medalis yra labai svarbu ir visai Lietuvai, ir mums. Šeštoji vieta taip pat yra labai gerai, juk tai yra pasaulio čempionatas. Tokie rezultatai buvo pasiekti dėl sunkaus ir ilgo darbo. Bela sportuoja jau septynerius metus ir tai daro kasdien. Tikrai įdėta daug pastangų. Stengėsi ir Bela, ir federacija, ir Lietuvos paralimpinis komitetas, todėl ir pasiekėme tokius rezultatus. Sąlygos čempionate yra geras, tik gal kiek per karšta, tad svarbu labai gerai pailsėti“, – teigė trenerė, Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė Aušra Kriškoviecienė.

„Tai tikrai yra didžiulė pergalė ir atpildas, nes tikrai labai daug dirbome. Abi šios mūsų sportininkės sunkiai dirbo. Viktorija dar pagerino savo rezultatą. Labai džiugu tai matyti. Sėkmę lėmė sunkus darbas. Juk sporte nuolat reikia dirbti“, – pridūrė trenerė Ramunė Motiejūnaitė.

Tuo metu Ramūnas Verbavičius, besivaržantis F55 klasėje, rutulio stūmimo kvalifikacijoje užėmė ketvirtąją poziciją ir kovą tęs finale. Lietuvos atletas rutulį nustūmė 10 m 58 cm ir pakartojo geriausią sezono rezultatą. Iš dešimties paraatletų į finalą, kuris vyks rytoj 11.35 val. Lietuvos laiku, prasibrovė keturi.

„Startavome įspūdingai! Sidabro medalis, pagerinti asmeniniai rezultatai, iškovota vieta finale. Ir tai pasiekta nepaisant traumų, alinančio karščio, kuris čia visiems yra didžiausias iššūkis. Apskritai, sąlygos čia yra puikios, pirmą kartą pasaulio lengvosios atletikos čempionatą organizuojanti Indija daro viską, kad atletų patirtis būtų tik gera. Nors, žinoma, kultūriniai skirtumai įneša tam tikros sumaišties. Labai kviečiu palaikyti mūsų sportininkus artimiausias dešimt dienų, jie tikrai darys viską, kad mūsų vėliava kiltų kuo aukščiau“, – teigė Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė.

B. Morkus pasirodymas nuo 2:23:15 val.:

Tiesioginės varžybų transliacijos: https://www.youtube.com/@paralympics/streams

Lietuvių startų pasaulio lengvosios atletikos čempionate Indijoje tvarkaraštis:

Rugsėjo 28 d., sekmadienis

Ramūnas Verbavičius (F55 klasė) – rutulio stūmimas, finalas

Kotryna Žižmaraitė (T72 klasė) – 400 m triračių bėgimas

Deividas Podobajevas (T72 klasė) – 400 m triračių bėgimas

Igor Markov (T72 klasė) – 400 m triračių bėgimas

Artūras Plodunovas (T72 klasė) – 400 m triračių bėgimas

Genadij Zametaškin (F32 klasė) – kuokelė, finalas

Rugsėjo 29 d., pirmadienis

Genadij Zametaškin (F32 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija

Kęstutis Skučas (F52 klasė) – disko metimas, finalas

Raimondas Dabužinskas (F52 klasė) – disko metimas, finalas

Rugsėjo 30 d., antradienis

Jonas Spudis (F44 klasė) – ieties metimas

Deividas Podobajevas (T72 klasė) – 100 m triračių bėgimas

Igor Markov (T72 klasė) – 100 m triračių bėgimas, finalas

Artūras Plodunovas (T72 klasė) – 100 m triračių bėgimas, finalas

Kotryna Žižmaraitė (T72 klasė) – 100 m triračių bėgimas

Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 400 m pusfinaliai

Spalio 1 d., trečiadienis

Oksana Dobrovolskaja (F11 klasė) – disko metimas

Genadij Zametaškin (F32 klasė) – rutulio stūmimas, finalas

Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 400 m finalas

Spalio 2 d., ketvirtadienis

Donatas Dundzys (F37 klasė) – disko metimas

Karolis Virkutis (F34 klasė) – ieties metimas, finalas

Andrius Skuja (F46 klasė) – rutulio stūmimas

Spalio 3 d., penktadienis

Jonas Spudis (F44 klasė) – disko metimas, finalas

Ramūnas Rojus (F57 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija

Spalio 4 d., šeštadienis

Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija

Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija

Ramūnas Rojus (F57 klasė) – rutulio stūmimas, finalas

Osvaldas Kucavičius (F12 klasė) – ieties metimas

Spalio 5 d., sekmadienis

Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, finalas

Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) rutulio stūmimas, finalas

Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 1500 m, finalas

Lietuvos paralimpinio komiteto mecenatai „Bitė Lietuva“ ir „TV3 Lietuva“ bei rėmėjai „Girteka“, „Camelia“, „Northway medicinos centrai“, „Allianz Lietuva“, „Impuls“, „Panorama“, „Toyota“, „Affidea Lietuva”, „Rotary“, „Jysk“, „Triniti Jurex“, „Raw Powders“, „Adama“, „We Are Marketing“, „Way Makers“, „Unipark“.

