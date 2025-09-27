Įsibėgėjantis C.Reddishas prisidėjo prie tvirtos „Šiaulių“ pergalės

Dariaus Songailos auklėtiniai savų sirgalių akivaizdoje 93:78 (19:19, 31:16, 17:19, 26:24) susitvarkė su „Jonava Hipocredit“ (0/3) ekipa, kuriai pirmojo laimėjimo dar teks palūkėti.
Pirmajame ketvirtyje ankstyvo pranašumo nepavyko įgyti nei vieniems, nei kitiems, tačiau geriau savąsias progas pirmoje kėlinio pusėje išnaudojo svečiai (16:10). Visgi šiauliečiai sugebėjo atstatyti lygybę prieš antrąjį ketvirtį.
Kurį laiką status quo nesikeitė, bet šeimininkai padėtį ėmė keisti savo naudai po reklaminės pertraukėlės. Šiauliečių metimai vienas po kito skrodė tinklelį ir komandas netrukus jau skyrė dviženklis skirtumas (43:33). Iki pertraukos atotrūkis dar paaugo – 50:35.
Sugrįžus iš rūbinių jonaviečiams ilgą laiką nepavyko priartėti. Priešingai – D.Songailos kariauna jau triuškino oponentus (63:43). Vis tik svečiai nesudėjo ginklų ir iki lemiamos dešimties minučių atkarpos sugebėjo apkarpyti deficitą iki keliolikos taškų – 54:67.
Netrukus po ilgos pertraukos Makai'aus Ashtono-Langfordo tritaškis leido „Jonavai Hipocredit“ priartėti per vienženklį skirtumą (60:69). Tačiau dar labiau atsispirti nuo šio taško nepavyko – Saulės miesto atstovai vėl sutvirtino savo pozicijas (87:72) ir nebeužleido jų iki finalinės sirenos.
Į pergalę šeimininkus vedė naudingiausiųjų trijulė – Danielis Baslykas (19 tšk., 6 atk. kam., 20 naud. bal.), Cedricas Hendersonas (18 tšk., 4 rez. perd., 3 atk. kam., 20 naud. bal.) ir Cameronas Reddishas (14 tšk., 5 atk. kam., 3 per. kam., 21 naud. bal.).
Jonaviečių gretose ryškiausias buvo po traumos į rikiuotę sugrįžęs Lukas Kreišmontas, prie 17 taškų pridėjęs 6 atkovotus kamuolius ir sukaupęs 18 naudingumo balų.
„Šiauliai“: Danielis Baslykas 19 (6 atk. kam., 3/5 tritaškių), Cedricas Hendersonas 18 (6/7 dvitaškių, 4 rez. perd.), Cameronas Reddishas 14 (5 atk. kam.), Dayvionas McKnightas 10 (4 rez. perd.), Dovydas Romančenko ir Jordanas Brownas po 8, Oskaras Pleikys 7 (7 atk. kam.), Vaidas Kariniauskas 6 (4 atk. kam., 9 rez. perd.).
„Jonava Hipocredit“: Lukas Kreišmontas 17 (6 atk. kam.), Hilmaras Henningssonas (5 klaidos, 2/6 tritaškių) ir Adomas Sidarevičius po 12, Jalenas Henry (9 atk. kam., 0/4 tritaškių) ir Makai'us Ashtonas-Langfordas (5 atk. kam., 4/11 metimų) po 10, Matas Repšys 6 (6 atk. kam.).
