Tarikas Khbabezas apie Maslobojevo teigiamą dopingo mėginį: „Tikiuosi, kad nieko neras, bet..“

S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100“ turnyre, kai tris kartus siuntė Tariką Khbabezą į nokdauną ir trečiame raunde pasiekė nokautą.
Praėjus vos keletai dienų nuo šios žinios, „Glory“ paskelbė, jog naujasis pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempionas paaiškės „Glory 104“ turnyre, kuris vyks spalio 11 d. Roterdame (Nyderlandai). Dėl šiuo metu laisvo čempiono diržo kausis buvęs čempionas marokietis Tarikas Khbabezas bei „nešvariu“ kovos stiliumi garsėjantis azerbaidžanietis Bahramas Rajabzadehas.
Prieš laukiančią dvikovą „Warrior Code International“ kalbėjosi su T. Khbabezu bei sulaukė klausimo apie pralaimėjimą S. Maslobojevui bei jo situaciją dėl dopingo.
„Dvejopą jausmą, – apie tai, ką pajuto išgirdęs naujas sakė T. Khbabezas. – Tą akimirką aš tiesiog pralaimėjau – ar jis vartojo dopingą, ar ne. Kita vertus, tikiuosi, kad tai nėra tiesa, nes vėl atsiranda stiprus žmogus, bandantis pasinaudoti dopingu. Aš dirbu natūraliai ir treniruojuosi labai sunkiai. Būna dienų, kai esu visiškai „išsunktas“. Tikiuosi, kad nieko neras, bet užkulisiuose girdžiu, kad 99 procentai, jog jis vartojo dopingą. Jei taip ir yra, teks už tai atsakyti.“
Šiuo metu vis dar vyksta tyrimas, o S. Maslobojevas savanoriškai atlieka įvairius testus bei bando išsiaiškinti, kaip galėjo užsiteršti jo organizmas.
