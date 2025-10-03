Kalendorius
Tarikas Khbabezas apie Maslobojevo teigiamą dopingo mėginį: „Tikiuosi, kad nieko neras, bet..“

2025-10-03 09:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 09:32

Sergejus Maslobojevas – Tarikas Khbabezas | „Stop“ kadras

Rugpjūčio mėnesį „Glory“ organizacija oficialiai pranešė, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas.

0

S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100“ turnyre, kai tris kartus siuntė Tariką Khbabezą į nokdauną ir trečiame raunde pasiekė nokautą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjus vos keletai dienų nuo šios žinios, „Glory“ paskelbė, jog naujasis pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempionas paaiškės „Glory 104“ turnyre, kuris vyks spalio 11 d. Roterdame (Nyderlandai). Dėl šiuo metu laisvo čempiono diržo kausis buvęs čempionas marokietis Tarikas Khbabezas bei „nešvariu“ kovos stiliumi garsėjantis azerbaidžanietis Bahramas Rajabzadehas.

„Dvejopą jausmą, – apie tai, ką pajuto išgirdęs naujas sakė T. Khbabezas. – Tą akimirką aš tiesiog pralaimėjau – ar jis vartojo dopingą, ar ne. Kita vertus, tikiuosi, kad tai nėra tiesa, nes vėl atsiranda stiprus žmogus, bandantis pasinaudoti dopingu. Aš dirbu natūraliai ir treniruojuosi labai sunkiai. Būna dienų, kai esu visiškai „išsunktas“. Tikiuosi, kad nieko neras, bet užkulisiuose girdžiu, kad 99 procentai, jog jis vartojo dopingą. Jei taip ir yra, teks už tai atsakyti.“

Šiuo metu vis dar vyksta tyrimas, o S. Maslobojevas savanoriškai atlieka įvairius testus bei bando išsiaiškinti, kaip galėjo užsiteršti jo organizmas.

