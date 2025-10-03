Karolis Jasaitis po laimėto Baltijos taurės turnyro: „Turėjome tikslą, jo siekėme ir pasiekėme“

Pirmą rungtynių dieną lietuvaitės 2:1 pranoko Latvijos futbolininkes, o po keleto dienų tokiu pat rezultatu nugalėjo ir Estijos ekipą.
Šis triumfas tapo jau antruoju šiais metais merginų rinktinės triumfu Baltijos taurės turnyruose, mat kiek anksčiau Baltijos taurę laimėjo ir taip pat Kaune vykusiame turnyre laimėjusi mūsų šalies merginų U17 rinktinė.
Po pergalės turnyre savo mintimis pasidalino Lietuvos merginų U19 rinktinės treneris Karolis Jasaitis.
„Mes ne taip dažnai laimime tokius turnyrus, tad turime pasidžiaugti šia pergale. Visos žaidėjos, visas trenerių kolektyvas nusipelnė geriausių žodžių. Visai komandai šis laimėjimas labai svarbus, tai prideda pasitikėjimo. Turėjome tikslą, jo siekėme ir pasiekėme“, – akcentavo specialistas.
Jo teigimu, turnyre rinktinės buvo panašaus pajėgumo, o pergalę nulėmė tam tikros detalės ir atkakli kova.
„Visos komandos buvo panašaus pajėgumo. Džiaugiuosi, kad iš apylygių komandų turnyro pagaliaus mes išėjome laimėtojais, tai parodo mūsų charakterį, komandiškumą ir norą laimėti.
Latvija turėjo 3-4 aiškias lyderes aikštėje, žaidė įdomų kombinacinį žaidimą, buvo labai pavojinga standartinių situacijų metu. Tuo tarpu Estija kovinga, gerai organizuota, naudojanti didelę žaidėjų rotaciją komanda“, – apie varžoves atsiliepė lietuvių treneris.
Neabejotina šios rinktinės lyderė buvo Justina Blaževičiūtė. Ji taip pat laimėjo ir merginų U17 Baltijos taurę, taip pat jau spėjo debiutuoti ir nacionalinėje moterų rinktinėje.
„Justina yra visų jaunimo rinktinių lyderė. Jos išskirtinė savybė yra elitinis greitis. Manau, kad jos laukia šviesi ateitis, tik reikia toliau sunkiai treniruotis ir per anksti nepagalvoti, kad jau viską moki. Manau, kad jos potencialą galima dar geriau išnaudoti ateityje.
Gaila, kad stovyklos metu susirgo ir mums negalėjo padėti kapitonė Aivė Andriuškevičiūtė, prieš pat stovyklą traumą patyrė Milda Ivančiūtė, traumuota Radvilė Kelečiūtė, šioms žaidėjoms sugrįžus būsime dar stipresni“, – į ateitį jau žvelgė strategas.
Dabar rinktinės lauks pasirengimas Europos čempionato atrankos turnyrui Čekijoje, kur teks žaisti su čekėmis, vengrėmis ir Moldovos bendraamžėmis.
