25-asis Pirmos lygos turas: Mažeikių siurprizas ir amerikiečio pokeris

Nuskriaudė. „Pernai garsėjome kaip favoritų skriaudikai, o šiemet tai padarėme bene pirmą kartą. Tikėkimės, kad ne paskutinį“, – džiaugėsi Marius Šluta. Jo diriguojama Mažeikių „Atmosfera“ pateikė didžiausią 25-ojo turo netikėtumą, namuose 4:2 įveikdama Klaipėdos „Neptūną“. Antroje vietoje žengę klaipėdiečiai įpusėjus pirmajam kėliniui pirmavo po Dariaus Zubausko įvarčio, bet viską aukštyn kojomis apvertė klaipėdiečių tuoj pat gauta raudona kortelė. Greitai praleidę išlyginamąjį įvartį svečiai dar kartą išsiveržė į priekį 56 min., kai realizavo 11 m baudinį. Vis dėlto paskutinis pusvalandis priklausė mažeikiškiams. Jie pasinaudojo kiekybiniu pranašumu sumušdami tris įvarčius paeiliui.
Netikėta baigtis Mažeikiuose labiausiai nudžiugino Tauragės „Taurą“. Praėjusiame ture pralaimėję tarpusavio mūšį klaipėdiečiams, tauragiškiai šįsyk svečiuose 5:0 nušlavė Kėdainių „Nevėžį“ ir vėl susigrąžino antrąją poziciją. Tiesa, jie nuo „TransINVEST“ atsilieka net 13 taškų. Nugalėtojams net keturis įvarčius pelnė amerikietis Patrickas Nwegbo. Jis pokerį surinko vos per 56 min. Šį sezoną keturis įvarčius buvo mušęs tik rezultatyviausias lygos futbolininkas nigerietis Nwoga Chidera iš „TransINVEST“ klubo.
Kortelės. N. Chidera neliko be įvarčių ir 25-ajame ture. 194 cm ūgio puolėjas akistatoje su „Kauno Žalgirio“ dubleriais iš pradžių nerealizavo savo uždirbto 11 m baudinio, bet jau po poros min. pasiuntė kamuolį į vartus. Ilsėtis „TransINVEST“ futbolininkai išėjo pirmaudami triuškinamai – 3:0 ir atrodė, kad mačo likimas nulemtas. Tačiau jaunieji žalgiriečiai savo aikštėje parodė charakterį. Tuoj po pertraukos Muratas Tuncas rezultatą sušvelnino, o 60 min. Jonas Jankauskas atkūrė intrigą – 2:3. Įtemptą mūšį komandos baigė be pašalintų Tautvydo Burdzilausko ir brazilo Cesinha.
Mažumoje rungtynes baigė ir Panevėžio „Ekranas“. Panevėžiečiai 86-ąją mačo su Plungės „Babrungu“ min. liko be vidurio gynėjo ir be vyriausiojo trenerio. Mat jau tradiciškai į aikštę žengęs jų strategas Markus Palionis užsidirbo antrą geltoną kortelę ir turėjo keliauti į drabužinę. Ilgokai svečiams priešinęsi panevėžiečiai krito 0:2 – 81-ąją min. pasižymėjo Eridanas Bagužas, o 86-ąją min. – Renanas Camargo.
Aistra. Savaitgalį rezultatyvumu žybtelėjo „Jonavos“ saugas Aurimas Raginis. 34 metų kaunietis trimis taikliais šūviais sušaudė „Šiaulių“ dublerių gynybą – 3:0. Ypač gražus buvo pirmasis veterano įvartis, pasiektas tolimu kirčiu į viršutinį vartų kampą. Šiauliečiai taip pat turėjo savo progų, bet jomis nepasinaudojo. Manto Kuklio auklėtiniai su 17 taškų lieka paskutiniai, o ten kažkada buvusi „Jonava“ jau pakilo į 6-ąją poziciją.
„Nemačiau aistros savo žaidėjų akyse“, – pripažino ispanas Davidas Muslera. BFA komandos treneriui susitikime su Jonavos „Be1“ jau 12-ąją min. teko keisti traumą patyrusį Artiomą Osipovičių. Likę be savo pagrindinio kūrėjo vilniečiai nesugebėjo palaužti lygos autsaiderių – 0:0. „Be1“ kolektyvas, pajutęs iškritimo į žemesnį divizioną grėsmę, ėmė godžiai rinkti taškus. Per pastaruosius keturis turus jonaviečiai pralaimėjom tik sykį bei pelnė 5 taškus, bet „Šiaulius“ B jie lenkia vos minimaliai.
Dubleriai. Greta dviejų autsaiderių lieka ir „Panevėžys“ B. Povilo Lukšio treniruojami aukštaičiai namuose 1:4 nepasipriešino kur kas labiau patyrusiai Kretingos „Minijai“. Gynėjas iš Malio Makanas Diawara jau 7-ąją min. išvedė svečius į priekį, Julius Kasparavičius realizavo 11 m baudinį, o iškart po pertraukos Dramblio Kaulo Kranto atstovas Moussa Cisse ir Adrijus Putvinas galutinai palaužė varžovus. Panevėžiečiai atsakė tik Augusto Butkaus garbės įvarčiu. Tokia baigtis „Panevėžiui“ B su 20 taškų negarantuoja išlikimo lygoje.
Kur kas sėkmingiau šiemet rungtyniauja Vilniaus „Žalgirio“ dubleriai. Sostinės ekipa iškovojo 37-ąjį tašką akistatoje su Kauno rajono „Hegelmann“ B. Vilniečiai mačo Raudondvaryje 19-ąją min. išsiveržė į priekį po Nedo Klimavičiaus spyrio. Prieš pat pertrauką „Hegelmann“ B saugas iš Prancūzijos Yanis Azouazi nuo 11 m žymos sukirto kamuolį į skersinį. Šeimininkus nuo pralaimėjimo išgelbėjo Dominykas Pašilys, 52 min. po kampinio galva smūgiavęs neatremiamai – 1:1.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!