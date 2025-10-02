Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Paskelbta vyrų rinktinės sudėtis rungtynėms su Suomijos ir Lenkijos rinktinėmis

2025-10-02 14:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 14:31

Lietuvos vyrų rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pasirinko sudėtį, kuri varžysis FIFA pasaulio čempionato atrankos rungtynėse spalio mėnesį.

Edgaras Jankauskas | Elvio Žaldario nuotr.

Lietuvos vyrų rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pasirinko sudėtį, kuri varžysis FIFA pasaulio čempionato atrankos rungtynėse spalio mėnesį.

REKLAMA
0

Rinktinė jau pirmadienį pradės pasirengimą Kaune, trečiadienį jų laukia kelionė į Helsinkį ir ketvirtadienio rungtynės su Suomijos futbolininkais.

Po jų lietuviai keliaus atgal į Lietuvą ir spalio 12 dieną, sekmadienį, Kauno Dariaus ir Girėno stadione priims Lenkijos futbolininkus. Bilietus į šias rungtynes įsigyti galite paspaudę čia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lyginant su praėjusio mėnesio iššūkiais, sudėtyje yra keletas pasikeitimų.

Po nedidelių pertraukų į sudėtį sugrįžta traumeles išsigydę Pijus Širvys bei Vykintas Slivka, taip pat vėl išvysime praėjusiame lange pagerbtą Fedorą Černychą, demonstruojantį solidžią formą Lietuvos čempionate.

REKLAMA
REKLAMA

Bene seniausiai rinktinės sudėtyje matytas veidas yra Edgaras Dubickas. Jis šią vasarą pakeitė klubą, persikėlė į „Serie C“ besivaržančią „Ternana“ ekipą ir ten jau spėjo pasižymėti keliais įvarčiais. Paskutinį kartą į rinktinę jis buvo kviestas 2021-ųjų rudenį, iš viso su rinktinės marškinėliais jis yra sužaidęs ketverias rungtynes.

REKLAMA

Pilna Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms su Suomija ir Lenkija:

Vartininkai

Marius Adamonis („Sudtirol“, Italija)

Edvinas Gertmonas („Universitatea Cluj“, Rumunija)

Tomas Švedkauskas („Kauno Žalgiris“)

Gynėjai

Vilius Armalas (Kauno raj. „Hegelmann“)

Markas Beneta (Marijampolės „Sūduva“)

Edvinas Girdvainis („Liepaja“, Latvija)

Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija)

Rokas Lekiatas („Kauno Žalgiris“)

Pijus Širvys (NK „Maribor“, Slovėnija)

Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija)

Klaudijus Upstas (Kauno raj. „Hegelmann“)

Edgaras Utkus („Cercle Brugge“, Belgija)

Saugai

Domantas Antanavičius (Kauno raj. „Hegelmann“)

Artūr Dolžnikov (Olomouco „Sigma“, Čekija)

Gvidas Gineitis („Torino“, Italija)

Paulius Golubickas (Kuopijo „KuPs“, Suomija)

Eligijus Jankauskas (FA „Šiauliai“)

Tomas Kalinauskas („Kalmar FF“, Švedija)

Gratas Sirgėdas („Kauno Žalgiris“)

Vykintas Slivka („Sagan Tosu“, Japonija)

Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija)

Puolėjai

Fedor Černych („Kauno Žalgiris“)

Edgaras Dubickas („Ternana“, Italija)

Gytis Paulauskas (MFL „Zemplin“, Slovakija)

**********

Lietuvos rinktinės spalio mėnesio tvarkaraštis

Spalio 9 diena (ketvirtadienis)

19.00 val. Suomija – Lietuva

Spalio 12 diena (sekmadienis)

21.45 val. Lietuva – Lenkija

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų