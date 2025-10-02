Treneris Kaselis apie Šiauliuose vykusius imtynių turnyrus: „Siekiame žinomumo, platesnės geografijos ir dvikovų kokybės“

Į tradicinėmis tapusias varžybas atvyko virš 250 imtynininkų ir imtynininkių iš13 valstybių. Būtent žinomumo ir platesnės geografijos siekė varžybų organizatoriai, kurie didelį dėmesį skyrė draugiškų santykių plėtojimui su pajėgiais varžovas iš užsienio bei pasiruošimui artėjančiam pasaulio imtynių U23 čempionatui.
„Anksčiau, atvykę į turnyrą užsienyje, su pavydu stebėdavome vykstančių varžybų organizavimą, mintyse kirbėjo mintis, jog esame ne prastesni ir galime surengti ne prastesnę imtynių šventę. Šiųmetinis pajėgių varžovų antplūdis rodo, jog esame pasiekę tokį lygį, jog ne gėda kviestis į svečius, o svečiai tai vertina ir su malonumu atvyksta, – akivaizdžiu progresu džiaugiasi treneris Aivaras Kaselis. – Užsieniečiai neatvyko čia dėl varnelės, kad tik sudalyvauti varžybose. Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir Kanados delegacijos dar savaitę svečiuosis Šiauliuose, kur dalyvaus treniruočių stovykloje. Mums tai labai svarbu, nes ant nosies pasaulio U23 čempionatas, todėl yra su kuo šlifuoti spalio pabaigoje į Serbiją vyksiančių Innos Alimovos, Gabijos Dilytės ir Vestinos Danisevičiūtės techniką“.
Apibendrindamas, treneris pasidžiaugė Lauros Stanelytės finaline imtimi su vokiete Lilly Böh, tačiau apgailestavo dėl Vestinos Danisevičiūtės traumos kovoje su švede Ellen Ostman.
„Vestina šiek tiek galvą prasikirto. Pati trauma neypatinga, tačiau treniruočių procesą šiek tiek įtakos, – kalbėjo specialistas ir trumpai pakomentavo Gabijos Dilytės pralaimėjimą šveicarei Jungo Svenjai. – Kova buvo gera, pralaimėjimas parodė, jog ne mes vieni treniruojamės“.
Organizatorių sudaryta speciali komisija nusprendė apdovanoti įsteigtus prizus geriausioms imtynininkėms. Šiais metais solidžios taurės įteiktos Innai Alimovai ir vokietei Lay Louisui.
R. Bagdono turnyro nugalėtojais ir nugalėtomis tapo klasikai Arsenij Paschenko (67 kg), Mantas Sinkevičius (77 kg), Laurynas Gacka (97 kg) ir Martynas Nemsevičius (130 kg) bei imtynininkės Laura Stanelytė (55 kg), Inna Alimova (59 kg) ir Greta Tverskytė (72 kg).
„Sun City Open“ turnyre triumfavo broliai Orestas Stakėnas (48 kg) ir Arentas Stakėnas (52 kg), Benas Motijauskas (57 kg), Nikita Smirnovas (68 kg), Deinor Taraškevič (85 kg ), Rafael Hovhannisyan (48 kg); Danielius Šeškevičius (60 kg); Mangirdas Brazdžiūnas (65 kg); Benediktas Bubelevičius (80 kg), Greta Tverskytė (73 kg) ir Karina Šačaitė (virš 73 kg).
Rėmėjų dėka, finalinės dalies metu salę užliejo muzikos ir šviesos efektai. Organizatoriai už sudarytą galimybę jaukiai ir šiltai priimti svečius eilinį kartą dėkoja Šiaulių sporto gimnazijai už puikiai paruoštą salę, o miestui sako riebų „ačiū“ už tai, kad neleidžia imtynėms pasiklysti krepšinio ir kitų komandinių sporto šakų miške.
„Mes Šiauliuose esame matomi didžia dalimi miesto dėka. Mes išties jiems rūpime ne žodžiais. Taipogi esame dėkingi mūsų vieninteliam pasaulio čempionui Rimantui Bagdonui, kuris nenustygsta vietoje, norėdamas kiek įmanydamas prisidėti prie turnyrų rengimo. Gal nedaug kas žino, tačiau turnyras nebūtų kokybiškas be mūsų varžybų sekretoriaus Juliaus Vyšniausko bemiegių naktų, kuris sukosi it vijurkas ir nuėmė didelį susirašinėjimų krūvį nuo trenerių. Visuomet džiaugiamės sporto centro „Atžalynas“ bendradarbiavimu ir, žinoma, Lietuvos imtynių federacijos parama, – turnyro pagalbininkus vardijo A. Kaselis. – Ir dar. Šiauliuose vyksta begalė įvairių varžybų, pavadintų „Sun City Open“ vardu. Pavadinimas net kažkiek nusivalkiojo. Galvojau apie pokyčius ir, lyg tyčia, kažkas užsiminė apie Saulės mūšį. Pasitarsiu su kolegomis ir rimtai pagalvosime apie, kaip sakoma, rebrendingą. Juk ant imtynių kilimo Saulės mieste vyksta tikri mūšiai! Ne tokie, kaip prieš beveik 800 metų, bet pakankamai emocingi. Taigi, kodėl ne?“.
Tarptautinio pasaulio čempiono Rimanto Bagdono imtynių turnyro nugalėtojai
Graikų-romėnų imtynės
55 kg Jaroslav CHERNISHOV (UKR)
60 kg Robin NUDING (GER)
63 kg Al-Bara CHOPALAEV (EST)
67 kg Arsenij PASCHENKO (LTU)
72 kg Lay LOUIS (GER)
77 kg Mantas SINKEVIČIUS (LTU)
82 kg Edvin KIN (EST)
87 kg Glyb JEVSEJEV (UKR)
97 kg Laurynas GACKA (LTU)
130 kg Martynas NEMSEVIČIUS (LTU)
Moterų imtynės
50 kg Svenja JUNGO (SUI)
53 kg Ellen OSTMAN (SWE)
55 kg Laura STANELYTĖ (LTU)
59 kg Inna ALIMOVA (LTU)
62 kg Naemi LEISTNER (GER)
65 kg Vanja Gersak PEREZ (GER)
68 kg Gerda BARTH (GER)
72 kg Greta TVERSKYTĖ (LTU)
76 kg Madison SANDQUIST (USA)
Imtynių turnyro „Sun City Open“ nugalėtojai
Graikų-romėnų imtynės – U15
38 kg Demids PIMANOVS (LAT)
41 kg Artjoms ŠČERBAKOVS (LAT)
44 kg William Lie KARLSEN (NOR)
48 kg Orestas STAKĖNAS (LTU)
52 kg Arentas STAKĖNAS (LTU)
57 kg Benas MOTIJAUSKAS (LTU)
62 kg Romans KAĻMUKS (LAT)
68 kg Nikita SMIRNOVAS (LTU)
75 kg Kirils PLEPIS (LAT)
85 kg Deinor TARAŠKEVIČ (LTU)
Graikų-romėnų imtynės – U17
48 kg Rafael HOVHANNISYAN (LTU)
51 kg Denis SHULGA (UKR)
55 kg Abu-Bakar SAGA (NOR)
60 kg Danielius ŠEŠKEVIČIUS (LTU)
65 kg Mangirdas BRAZDŽIŪNAS (LTU)
71 kg Andreas FJELDSTAD (NOR)
80 kg Benediktas BUBELEVIČIUS (LTU)
92 kg Hlib YEVSIEIEV (UKR)
110 kg Tymofii PRYKHODKO (UKR)
Moterų imtynės – U15
39 kg Izabela WAWRON (POL)
42 kg Amelia CUGIER (POL)
46 kg Charlotte DRECHSEL (GER)
50 kg Hanna ANDRZEJEWSKA (POL)
54 kg Wiktoria PRZYCZYNA (POL)
58 kg Ella TREDE (LAT)
62 kg Natalia STROJNA (POL)
66 kg Mariella PLACHI (GER)
Moterų imtynės – U17
46 kg Frederika GROSSE (GER)
49 kg Leja SCHUSSLER (GER)
53 kg Aliya LEISTNER (GER)
57 kg Mina Lindaas HANSEN (NOR)
61 kg Ella TREDE (LAT)
65 kg Zuzanna WOLOWICZ (POL)
69 kg Ayla SAHIN (GER)
73 kg Greta TVERSKYTĖ (LTU)
73+ kg Karina ŠAČAITĖ (LTU)
