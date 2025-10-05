Mindaugo Kiero pagerbimo rungtynėse – kova iki paskutinių sekundžių ir „Energijos“ pergalė prieš „Hockey Punks – Mototoja“

Prieš rungtynes M. Kiero su bendraminčiais įkurta ir treniruota Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ ekipa į arenos viršų iškėlė vėliavą su M. Kiero vardu ir pavarde. Arenoje taip pat iškeltas plakatas su M. Kiero atvaizdu, o ant ledo pagerbiant mirusįjį žengė jo žmona Jurgita ir kiti šeimos nariai.
Sunkiai rungtynes pradėję ir pirmajame kėlinyje daug baudos minučių rinkęsi „pankai“ vėliau sugebėjo atsitiesti, tačiau galiausiai 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) nusileido antrą pergalę čempionate iškovojusiai Elektrėnų „Energijai“.
„Energiją“ tolimais smūgiais į priekį pirmajame kėlinyje išvedė Paulius Rumševičius (12:52 min.) ir Egidijus Binkulis (17:33 min.).
Trečią įvartį greitoje atakoje antrame kėlinyje įmušė Matthew Gould (32:24), tačiau vos po minutės Timonas Mažulis (33:22) atidarė ir šeimininkų įvarčių sąskaitą – 1:3.
Intrigą trečiojo kėlinio viduryje padidino iš vidutinio atstumo stipriai ir tiksliai smūgiavęs Ilja Četvertakas (51:49), tačiau per likusį laiką vilniečiams nepavyko pelnyti išlyginamojo įvarčio, o likus žaisti 2 min. 42 sek. dviejų minučių nuobaudą gavo Timonas Mažulis ir vilniečiai beveik nebeturėjo laiko vartininką pakeisti aikštės žaidėju.
Pirmajame kėlinyje „Energija“ pagal metimus pirmavo 14 – 4, tačiau antrajame kėlinyje žaidimas buvo lygus, o trečiajame – ryški „pankų“ persvara (14 – 5). Galiausiai pagal metimų statistiką „Energija“ buvo pranašesnė 27 – 25.
„Pankai“ surinko 14 baudos minučių, o „Energija“ – 8.
Vilniaus klubo vartus visas rungtynes gynė Simas Baltrūnas, tuo tarpu „Energijos“ – Laurynas Lubys.
Kitas rungtynes „Hockey Punks – Mototoja“ žais spalio 9-ą dieną namuose su Rygos „Prizma“, o „Energija“ su ta pačia „Prizma“ susitiks spalio 11-ą.
