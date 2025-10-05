Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Mindaugo Kiero pagerbimo rungtynėse – kova iki paskutinių sekundžių ir „Energijos“ pergalė prieš „Hockey Punks – Mototoja“

2025-10-05 12:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 12:44

Šeštadienį Vilniuje įvyko pirmasis Lietuvos komandų derbis OHL Baltijos ledo ritulio čempionate, o prieš jį jautriai buvo pagerbtas po nelaimingo atsitikimo miręs ilgametis Lietuvos rinktinės žaidėjas ir treneris Mindaugas Kieras.

„Hockey Punks – Mototoja“ – „Energija“ rungtynių akimirka | Pauliaus Peleckio / BNS foto nuotr.

Šeštadienį Vilniuje įvyko pirmasis Lietuvos komandų derbis OHL Baltijos ledo ritulio čempionate, o prieš jį jautriai buvo pagerbtas po nelaimingo atsitikimo miręs ilgametis Lietuvos rinktinės žaidėjas ir treneris Mindaugas Kieras.

REKLAMA
0

Prieš rungtynes M. Kiero su bendraminčiais įkurta ir treniruota Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ ekipa į arenos viršų iškėlė vėliavą su M. Kiero vardu ir pavarde. Arenoje taip pat iškeltas plakatas su M. Kiero atvaizdu, o ant ledo pagerbiant mirusįjį žengė jo žmona Jurgita ir kiti šeimos nariai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sunkiai rungtynes pradėję ir pirmajame kėlinyje daug baudos minučių rinkęsi „pankai“ vėliau sugebėjo atsitiesti, tačiau galiausiai 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) nusileido antrą pergalę čempionate iškovojusiai Elektrėnų „Energijai“.

REKLAMA
REKLAMA

„Energiją“ tolimais smūgiais į priekį pirmajame kėlinyje išvedė Paulius Rumševičius (12:52 min.) ir Egidijus Binkulis (17:33 min.).

REKLAMA

Trečią įvartį greitoje atakoje antrame kėlinyje įmušė Matthew Gould (32:24), tačiau vos po minutės Timonas Mažulis (33:22) atidarė ir šeimininkų įvarčių sąskaitą – 1:3.

Intrigą trečiojo kėlinio viduryje padidino iš vidutinio atstumo stipriai ir tiksliai smūgiavęs Ilja Četvertakas (51:49), tačiau per likusį laiką vilniečiams nepavyko pelnyti išlyginamojo įvarčio, o likus žaisti 2 min. 42 sek. dviejų minučių nuobaudą gavo Timonas Mažulis ir vilniečiai beveik nebeturėjo laiko vartininką pakeisti aikštės žaidėju.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmajame kėlinyje „Energija“ pagal metimus pirmavo 14 – 4, tačiau antrajame kėlinyje žaidimas buvo lygus, o trečiajame – ryški „pankų“ persvara (14 – 5). Galiausiai pagal metimų statistiką „Energija“ buvo pranašesnė 27 – 25.

„Pankai“ surinko 14 baudos minučių, o „Energija“ – 8.

Vilniaus klubo vartus visas rungtynes gynė Simas Baltrūnas, tuo tarpu „Energijos“ – Laurynas Lubys.

Kitas rungtynes „Hockey Punks – Mototoja“ žais spalio 9-ą dieną namuose su Rygos „Prizma“, o „Energija“ su ta pačia „Prizma“ susitiks spalio 11-ą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų