Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Aivaras Mikutis iškovojo antrą vietą dviračių lenktynėse Malaizijoje

2025-10-05 12:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 12:42

Malaizijoje sekmadienį baigėsi 29-osios daugiadienės vyrų plento dviračių lenktynės „Petronas Le Tour de Langkawi“.

Gedimino Bagdono nuotr. | Organizatorių nuotr.

Malaizijoje sekmadienį baigėsi 29-osios daugiadienės vyrų plento dviračių lenktynės „Petronas Le Tour de Langkawi“.

REKLAMA
0

Paskutiniame – 8-ame – etape sužibėjo „Tudor Pro Cycling Team“ narys Aivaras Mikutis. Lietuvis 180,2 km nuvažiavo per 3 val. 50 min. 5 sek. ir užėmė 2-ą vietą. A. Mikutis tik sprinte link finišo nusileido tokį patį laiką užfiksavusiam ir pergalę iškovojusiam Aaronui Gate‘ui („XDS Astana Team“) iš Naujosios Zelandijos. Trečias finišavo 7 sek. atsilikęs ispanas Nilis Gimeno („Equipo Kern Pharma“).

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Mikučiui už 2-ą vietą etape atiteko 15 UCI pasaulio reitingo taškų.

Kituose lenktynių etapuose lietuvis nebuvo patekęs į 40-uką, o bendroje įskaitoje užėmė 59-ą vietą. Nugalėjo prancūzas Joris Delbove („Team TotalEnergies“), antras buvo norvegas Andersas Hallandas Johannessenas („Uno-X Mobility“), o trečias – A. Mikučio komandos draugas šveicaras Yannis Voisard.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų