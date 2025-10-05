Aivaras Mikutis iškovojo antrą vietą dviračių lenktynėse Malaizijoje

Paskutiniame – 8-ame – etape sužibėjo „Tudor Pro Cycling Team“ narys Aivaras Mikutis. Lietuvis 180,2 km nuvažiavo per 3 val. 50 min. 5 sek. ir užėmė 2-ą vietą. A. Mikutis tik sprinte link finišo nusileido tokį patį laiką užfiksavusiam ir pergalę iškovojusiam Aaronui Gate‘ui („XDS Astana Team“) iš Naujosios Zelandijos. Trečias finišavo 7 sek. atsilikęs ispanas Nilis Gimeno („Equipo Kern Pharma“).
Aaron Gate s'est imposé au terme d'un final haletant sur la dernière étape du #PETRONASLTdL2025 devant Aivaras Mikutis et le rescapé de l'échappée du jour Nil Gimeno. Delbove remporte le général du #tourdelangkawipic.twitter.com/KuYsRr2wJmREKLAMAREKLAMA— Velotv à la Tv (@velotvfr) October 5, 2025
A. Mikučiui už 2-ą vietą etape atiteko 15 UCI pasaulio reitingo taškų.
Kituose lenktynių etapuose lietuvis nebuvo patekęs į 40-uką, o bendroje įskaitoje užėmė 59-ą vietą. Nugalėjo prancūzas Joris Delbove („Team TotalEnergies“), antras buvo norvegas Andersas Hallandas Johannessenas („Uno-X Mobility“), o trečias – A. Mikučio komandos draugas šveicaras Yannis Voisard.
