Rasa Leleivytė nebaigė Europos plento dviračių čempionato moterų lenktynių Prancūzijoje

Šeštadienį vyko moterų grupinės lenktynės, kuriose Lietuvai atstovavo vienintelė Rasa Leleivytė. Deja, lietuvė buvo tarp būrio sportininkių, kurios finišo nepasiekė.
116,1 km lenktynes laimėjo olandė Demi Vollering, finišavusi per 2 val. 57 min. 53 sek. Ji įtikinamai aplenkė lenkę Kasią Niewiadiomą (+1:18 min.) bei savo tautietę Anną van der Breggen (+1:24).
Čempionatą sekmadienį užbaigs vyrų grupinės lenktynės, bet ten Lietuvos atstovų nebus.
