TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Rasa Leleivytė nebaigė Europos plento dviračių čempionato moterų lenktynių Prancūzijoje

2025-10-05 10:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 10:12

Prancūzijoje prie pabaigos artėja Europos plento dviračių čempionatas.

Rasa Leleivytė | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Prancūzijoje prie pabaigos artėja Europos plento dviračių čempionatas.

0

Šeštadienį vyko moterų grupinės lenktynės, kuriose Lietuvai atstovavo vienintelė Rasa Leleivytė. Deja, lietuvė buvo tarp būrio sportininkių, kurios finišo nepasiekė.

116,1 km lenktynes laimėjo olandė Demi Vollering, finišavusi per 2 val. 57 min. 53 sek. Ji įtikinamai aplenkė lenkę Kasią Niewiadiomą (+1:18 min.) bei savo tautietę Anną van der Breggen (+1:24).

Čempionatą sekmadienį užbaigs vyrų grupinės lenktynės, bet ten Lietuvos atstovų nebus.

