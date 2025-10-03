Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Orientacininkas Ignas Ambrazas pasaulio taurės etape – 4-as

2025-10-03 16:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 16:48

Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė užbaigė 2025 m. sezoną Bulgarijoje. Ten vyko paskutinysis pasaulio taurės etapas ir, tuo pačiu, pasaulio jaunimo (iki 23 metų) čempionatas.

Ignas Ambrazas | Donato Lazausko nuotr.

0

Lietuvos sportininkai sezoną užbaigė garbingais pasirodymais sprinto, ilgoje distancijoje ir estafetėje. Arčiausiai medalio buvo Ignas Ambrazas, kuriam sprinte iki lyderių trejeto pritrūko vos 22 sek.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos komandos rezultatai:

Sprintas vyrai:

4 vieta – Ignas Ambrazas – 22:21 (+0:40)

12 vieta – Jonas Maišelis – 23:08 (+1:27)

25 vieta – Daumantas Kiela – 24:07 (+2:26), taip pat 8 vieta U23 čempionate

Sprintas moterys:

20 vieta – Algirda Mickuvienė – 24:09 (+2:32)

29 vieta – Vytenė Puišytė – 27:14 (+5:37), taip pat 11 vieta U23 čempionate

32 vieta – Karolina Mickevičiūtė-Juodišienė – 30:06 (+8:29)

Ilga trasa vyrai:

12 vieta – Ignas Ambrazas – 1:54:12 (+9:44)

19 vieta – Daumantas Kiela – 2:03:41 (+19:13), taip pat 6 vieta U23 čempionate

– Jonas Maišelis – DSQ

Ilga trasa moterys:

11 vieta – Algirda Mickuvienė – 1:59:21 (+13:18)

25 vieta – Karolina Mickevičiūtė-Juodišienė – 2:17:05 (+31:02)

29 vieta – Vytenė Puišytė – 2:22:57 (+36:54), taip pat 10 vieta U23 čempionate

Mišrios estafetės:

9 vieta - LTU I (A.Mickuvienė, J.Maišelis, I.Ambrazas) - 2:31:31 (+10:10)

25 vieta - LTU II (V.Puišytė, D.Kiela, K.Mickevičiūtė-Juodišienė) – 2:54:56 (+33:35)

