Orientacininkas Ignas Ambrazas pasaulio taurės etape – 4-as

Lietuvos sportininkai sezoną užbaigė garbingais pasirodymais sprinto, ilgoje distancijoje ir estafetėje. Arčiausiai medalio buvo Ignas Ambrazas, kuriam sprinte iki lyderių trejeto pritrūko vos 22 sek.
Lietuvos komandos rezultatai:
Sprintas vyrai:
4 vieta – Ignas Ambrazas – 22:21 (+0:40)
12 vieta – Jonas Maišelis – 23:08 (+1:27)
25 vieta – Daumantas Kiela – 24:07 (+2:26), taip pat 8 vieta U23 čempionate
Sprintas moterys:
20 vieta – Algirda Mickuvienė – 24:09 (+2:32)
29 vieta – Vytenė Puišytė – 27:14 (+5:37), taip pat 11 vieta U23 čempionate
32 vieta – Karolina Mickevičiūtė-Juodišienė – 30:06 (+8:29)
Ilga trasa vyrai:
12 vieta – Ignas Ambrazas – 1:54:12 (+9:44)
19 vieta – Daumantas Kiela – 2:03:41 (+19:13), taip pat 6 vieta U23 čempionate
– Jonas Maišelis – DSQ
Ilga trasa moterys:
11 vieta – Algirda Mickuvienė – 1:59:21 (+13:18)
25 vieta – Karolina Mickevičiūtė-Juodišienė – 2:17:05 (+31:02)
29 vieta – Vytenė Puišytė – 2:22:57 (+36:54), taip pat 10 vieta U23 čempionate
Mišrios estafetės:
9 vieta - LTU I (A.Mickuvienė, J.Maišelis, I.Ambrazas) - 2:31:31 (+10:10)
25 vieta - LTU II (V.Puišytė, D.Kiela, K.Mickevičiūtė-Juodišienė) – 2:54:56 (+33:35)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!